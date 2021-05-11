Из сектора Газа в направлении Израиля выпущены около 60 ракет

Около 60 ракет выпущены в направлении Израиля из сектора Газа. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подведя итог ситуации с обстрелами на вечер воскресенья.

При этом около 10 ракет упали на территории сектора Газа, еще десятки были перехвачены израильской ПВО "Железный купол".

Госсекретарь США обсудил эскалацию с главами МИД Катара, Египта и Саудовской Аравии

Между тем, как сообщили в Госдепартаменте США, госсекретарь Энтони Блинкен по телефону обсудил эскалацию в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа с главами МИД Катара, Египта и Саудовской Аравии - Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, Самехом Шукри и Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Ранее в ЦАХАЛ уведомили, что за последние 7 дней боевики ХАМАС выпустили по Израилю порядка 3 100 ракет. Военная авиация Израиля в ночь на 17 мая произвела массированный ракетный обстрел города Газа.

Несколькими часами ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.

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