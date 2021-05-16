 ВВС Израиля нанесли мощный удар по городу Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2021

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Мир

ВВС Израиля нанесли мощный удар по городу Газа

Авиаудар Израиля по городу Газа в ночь на 17 мая стал, по оценке агентства AP, самым разрушительным за весь период нового витка эскалации конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Дым над городом Газа после авиаудара Израиля в ночь на 16 мая 2021 года

Дым над городом Газа после авиаудара Израиля в ночь на 16 мая

Военная авиация Израиля в ночь на понедельник, 17 мая, произвела массированный ракетный обстрел города Газа. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Twitter, эти удары были направлены по объектам террористов организации ХАМАС.

Взрывы ракет над городом происходили в течение десяти минут, указывает агентство AP. По оценке журналистов, эта воздушная атака была мощнее, длительнее и охватывала большую территорию, чем серия авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по городу сутками ранее и приведших к гибели 42 палестинцев. "Нынешняя атака стала наиболее разрушительной за весь период нового витка эскалации насилия между Израилем и военизированной группировкой ХАМАС, находящейся у власти в секторе Газа", - говорится в сообщении агентства.

По данным ЦАХАЛ, за последние 7 дней ХАМАС выпустил по Израилю 3100 ракет. "Это самое высокое число ракет, которые пришлось отразить Израилю за один день, за всю историю страны. Эта угроза реальна", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В ООН призывают Израиль и палестинцев остановить насилие

Несколькими часами ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.

Ближневосточный конфликт резко обострился после того, как Израиль в начале мая принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа.

Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа. В общей сложности с 10 мая, по данным местных властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.

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    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

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    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

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    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

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    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 19:57

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021)

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