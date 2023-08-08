Италия заморозила выдачу "золотых виз" россиянам и белорусам

Италия временно прекращает программу выдачи гражданам РФи Беларуси так называемых "золотых виз" в обмен на инвестиции. Об этом сообщила во вторник, 8 августа, итальянская газета Affari Italiani. По ее данным, рекомендация Европейской комиссии на этот счет была сделана в конце марта 2022 года. Приостановка последовала по распоряжению правительства Италии лишь в середине июля 2023 года. В прошлом году, по данным издания, Италия успела выдать двухлетние "инвесторские" визы не менее чем 32 из 36 запросивших их граждан РФ.

По информации из открытых источников, виза "инвестора" выдавалась на два года с возможностью продления еще на три при условии сохранения вложений, через пять лет после ее получения можно было претендовать на постоянный вид на жительство, а еще через пять - на гражданство Италии.

Как пишет Affari Italiani, россияне в 2022 году получили больше всего таких виз, опередив граждан США (12), подданных Великобритании (12) и еще 23 заявителя из стран, не входящих в Евросоюз. По сведениям издания, на минувший год пришелся пик выдачи "золотых виз" с момента их введения в итальянскую правовую систему в 2017 году: было предоставлено 79 (из 92 запрошенных) и привлечены 32,3 млн евро.

Опасения Еврокомиссии

В Еврокомиссии опасались, что подобный механизм может обеспечить "привилегированный доступ" российских или белорусских граждан, которые находятся под санкциями или подпадут под них на фоне войны РФ в Украине, в Евросоюз и Шенгенскую зону. В Брюсселе в связи со сложностью адекватных проверок безопасности предложили странам ЕС, включая Италию, немедленно приостановить действие этих программ для россиян и белорусов, "без ущерба" для граждан, которые хотят въехать в Евросоюз по "гуманитарным соображениям или по соображениям международной защиты".

Ранее опрошенные DW испанские эксперты высказали мнение, что 2023 год, несмотря на санкции ЕС в отношении РФ, может стать рекордным по числу купленной россиянами элитной недвижимости в Испании.

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