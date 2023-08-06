В Германии с начала войны в Украине выросло число россиян

В июне в Германии проживало на 30 тысяч россиян больше, чем до начала войны. За этот же период власти ФГР выдали россиянам более 50 тысяч шенгенских виз.

С начала вторжения России в Украину в Германию переехали несколько десятков тысяч россиян. В конце июня в ФРГ проживали 301 511 граждан РФ - на 32 183 больше, чем в конце февраля прошлого года, когда Россия напала на Украину, сообщил в воскресенье, 6 августа, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.

Издание ссылается на базу данных иностранцев, где хранятся личные данные иностранных граждан, которые приехали в Германию на продолжительное время. По данным МИД ФРГ, с начала войны германские консульства выдали российским гражданам около 32 тысяч национальных виз. Они выдаются для длительного проживания в ФРГ, в случае миграции и предназначены для квалифицированных кадров, студентов или членов воссоединяющихся семей.

Кроме того, Германия выдала гражданам РФ более 51 тысячи шенгенских виз, которые позволяют находиться в Евросоюзе не более трех месяцев. Еще 1665 человек, находящихся под угрозой, в том числе оппозиционеры и журналисты, получили гуманитарные визы, отметили в МВД Германии.

Эксперты одобряют выдачу виз россиянам

Эксперты считают разумным то, что Германия продолжает выдавать визы гражданам РФ. В России все еще есть критики режима, которые находятся под угрозой, и они нуждаются в возможности въезда в Германию, заявил Welt am Sonntag политолог из Восточноевропейского центра в Берлине (Osteuropa-Zentrum Berlin) Дмитрий Стратьевский.

По слова Стратьевского, он получает особенно много новостей из областей в Центральной России и с Дальнего Востока. В первые месяцы после начала войны там еще имелись отдельные районы, где люди могли не опасаться репрессий, но в последнее время преследования усилились, пояснил политолог.

Смотрите также: