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Евгений Пригожин на фоне свежих могил бойцов принадлежащей ему ЧВК "Вагнер"
Евгений ПригожинФото: Handout/TELEGRAM/@concordgroup_official/AFP
ПолитикаУкраина

ISW объяснил призыв Пригожина к Кремлю заморозить войну

Виталий Кропман
1 ч. назад

Призыв владельца ЧВК "Вагнер" может свидетельствовать о том, что он нашел в министерстве обороны РФ союзников, поддерживающих временное замораживание войны в Украине, считают в ISW.

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Адресованный Кремлю призыв владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончить боевые действия и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях может свидетельствовать о том, что он нашел в министерстве обороны РФ союзников, поддерживающих временное замораживание войны в Украине. Об этом говорится в традиционном обзоре, подготовленном экспертами американского Института изучения войны (ISW) в пятницу, 21 апреля.

"Пригожин публично восстановил свое сотрудничество с МО России и, похоже, вернул себе некоторые привилегии, выделенные Кремлем, в начале апреля после многомесячной вражды с российским военным командованием", - указывают аналитики.

В ISW считают, что сотрудничество Пригожина с Минобороны РФ указывает на то, что глава "Вагнера", вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием,  предложив Путину выступить с заявлением о временном прекращении огня. Таким образом, говорится в отчете, Пригожин хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.

"Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только на пользу России, поскольку позволит ей восстановить силы и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Россия будет использовать оккупированные территории Украины как плацдарм для будущих наступательных операций после того, как восстановит свою боеспособность", – указали в ISW.

"Закогтиться" на захваченных территориях

14 апреля пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала пространную статью хозяина ЧВК "Вагнер", в которой он, в частности, заявил, что "для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку" в войне. По его мнению, идеальный вариант  – объявить об окончании вооруженного противостояния, поскольку Россия якобы достигла запланированных результатов. "Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть", - отметил Пригожин.

Эта публикация, напомнили в ISW, вызвала резкую реакцию в стане наиболее ярых сторонников продолжения войны из так называемого "Клуба рассерженных патриотов", объединившегося вокруг бывшего сотрудника ФСБ РФ и экс-министра обороны так называемой ДНР Игоря Гиркина. Они сформулировали и опубликовали 40 вопросов Кремлю, президенту России Владимиру Путину и российскому военному командованию о ведении Россией войны в Украине. В том числе было озвучен вопрос о том, "почему российские власти не арестовывают Пригожина за его "прямые призывы" заморозить войну на текущих фронтах, которые Гиркин охарактеризовал как призывы к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации", указывается в отчете ISW.

В институте напомнили, что ранее в Telegram-канале "Клуба рассерженных патриотов" появился прогноз развития ситуации в Украине, в котором утверждается, что "Россия заморозит войну на 2024 год по политическим причинам, таким как президентские выборы, если Россия успешно отразит украинское контрнаступление".

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