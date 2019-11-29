История рождественских открыток (фотогалерея)

Первые в мире печатные рождественские открытки были заказаны в Лондоне сэром Генри Коулом - английским предпринимателем и общественным деятелем, одним из основателей лондонского Музея Виктории и Альберта. В 1843 году у него не было времени, чтобы лично от руки написать поздравления всем родственникам, друзьям и деловым партнерам. Поэтому этот очень занятой человек обратился к иллюстратору Джону Колкотту Хорсли с просьбой разработать эскиз, который потом был размножен типографским способом. Затем открытки раскрасил вручную профессиональный художник. Заказчику нужно было только написать обращение и поставить подпись.

Открытки, оставшиеся после отправки поздравлений всем своим адресатам, сэр Генри Коул продал по одному пенсу за штуку - огромной цене, примерно равной тогдашнему среднему дневному заработку наемных служащих. До наших дней из тысячной партии дошло около дюжины. Несколько лет назад одну такую карточку продали на аукционе - в пересчете - примерно за 25 тысяч евро.

Старые рождественские открытки. Фотогалерея

Старые рождественские открытки Первая в мире печатная рождественская открытка. 1843 год, Англия

Старые рождественские открытки 1899 год, Германия

Старые рождественские открытки 1900 год, Германия

Старые рождественские открытки 1900 год, Германия

Старые рождественские открытки 1900 год, Германия

Старые рождественские открытки 1905 год, Германия

Старые рождественские открытки 1906 год, Германия

Старые рождественские открытки 1910 год, Германия

Старые рождественские открытки 1910 год , Германия

Старые рождественские открытки 1910 год, Германия

Старые рождественские открытки 1910 год, Германия

Старые рождественские открытки 1911 год, Германия

Старые рождественские открытки 1915 год, Германия

Старые рождественские открытки 1915 год, Германия

Старые рождественские открытки 1916 год, Германия. Да наполнится твое сердце рождественским духом и радостью сегодня и во веки веков

Старые рождественские открытки 1916 год, Германия. Солдаты в лазарете во время Первой мировой войны (1914-1918)

Старые рождественские открытки 1924 год, Германия. Рождественское приветствие из Рудных гор

Старые рождественские открытки 1926 год, Германия

Старые рождественские открытки 1934 год, Германия

Старые рождественские открытки 1937 год, Германия Автор: Максим Нелюбин



Рождественские открытки в Англии, Америке, Германии

Сама идея - не была новой или революционной. В это время в Великобритании уже пользовались популярностью печатные открытки ко Дню святого Валентина. Идею предлагать такие карточки для Рождества сначала там восприняли скептически - думали, что они не будут хорошо продаваться, однако уже скоро благодаря появлению новых более дешевых способов печати, а также снижению стоимости почтовых услуг ввиду развития железнодорожного сообщения, рождественские открытки начали там пользоваться растущим спросом.

Уже скоро особую популярность в Англии получили карточки, произведенные в Германии, где типографская техника развивалась быстрее, что делало их более качественными и дешевыми. Кроме того, примерно в это же время, благодаря немецкому супругу королевы Виктории - Альберту Саксен-Кобург-Готскому, в Англии начали также распространяться некоторые немецкие традиции этого праздника - рождественские елки и календари.

В Германии к Рождеству можно купить специальные благотворительные открытки, средства от продажи которых поступают в детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Такую карточку в 2016 году оформил для этой акции легендарный рок-музыкант Удо Линденберг (Udo Lindenberg)

В США первую коммерческую партию рождественских открыток напечатали в 1874 году в Бостоне. Уже через несколько лет их тираж в одной только этой бостонской типографии, основанной выходцем из Германии Луисом Прангом и использовавшей для печати краски более чем двух десятков разных цветов, достиг миллионных масштабов.

Традиция рождественских открыток сама по себе - более древняя, только их не печатали, а рисовали, обычно - на продажу в монастырях, начиная с середины XV века. На них изображали Богородицу на корабле, окруженном ангелами. Корабль символизировал благую весть.

Почти все рождественские карточки, печатавшиеся в Германии до 1900 года, шли на экспорт. Сами немцы в последние десятилетия XIX века все еще предпочитали отправлять поздравительные собственноручные письма со стихотворениями или пожеланиями на бумаге, украшенной праздничными орнаментами.

Бумажные открытки и современная коммуникация

Согласно репрезентативному опросу, проведенному несколько лет назад по заказу журнала "Apotheken Umschau", сейчас рождественские почтовые открытки отправляет более трети жителей Германии (35,2 процента), из них - 46 процентов женщин и 24 процента мужчин. Среди представителей старшего поколения этот показатель в целом еще выше - 54,7 процента. Конечно, многие уже перешли на безбумажные способы и пути коммуникации для таких поздравлений, но одно другому не мешает. Одни лишь немецкие фирмы и другие организации ежегодно рассылают партнерам и клиентам от 50 до 80 миллионов рождественских открыток. Во времена пандемии, когда личные контакты с друзьями и близкими ограничены, как никогда раньше приятно получить бумажную открытку.

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