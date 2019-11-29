 История рождественских открыток (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.12.2020

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По Германии

История рождественских открыток (фотогалерея)

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.

Рождественские открытки

Первые в мире печатные рождественские открытки были заказаны в Лондоне сэром Генри Коулом - английским предпринимателем и общественным деятелем, одним из основателей лондонского Музея Виктории и Альберта. В 1843 году у него не было времени, чтобы лично от руки написать поздравления всем родственникам, друзьям и деловым партнерам. Поэтому этот очень занятой человек обратился к иллюстратору Джону Колкотту Хорсли с просьбой разработать эскиз, который потом был размножен типографским способом. Затем открытки раскрасил вручную профессиональный художник. Заказчику нужно было только написать обращение и поставить подпись.

Открытки, оставшиеся после отправки поздравлений всем своим адресатам, сэр Генри Коул продал по одному пенсу за штуку - огромной цене, примерно равной тогдашнему среднему дневному заработку наемных служащих. До наших дней из тысячной партии дошло около дюжины. Несколько лет назад одну такую карточку продали на аукционе - в пересчете - примерно за 25 тысяч евро.

Старые рождественские открытки. Фотогалерея

  • Англия, 1843 год

    Старые рождественские открытки

    Первая в мире печатная рождественская открытка. 1843 год, Англия

  • Рождественская почтовая открытка, 1899 год

    Старые рождественские открытки

    1899 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1905 год

    Старые рождественские открытки

    1905 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1906 год

    Старые рождественские открытки

    1906 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год , Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1911 год

    Старые рождественские открытки

    1911 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1915 год

    Старые рождественские открытки

    1915 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1915 год

    Старые рождественские открытки

    1915 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1916 год

    Старые рождественские открытки

    1916 год, Германия. Да наполнится твое сердце рождественским духом и радостью сегодня и во веки веков

  • Рождественская почтовая открытка, 1916 год

    Старые рождественские открытки

    1916 год, Германия. Солдаты в лазарете во время Первой мировой войны (1914-1918)

  • Рождественская почтовая открытка, 1924 год

    Старые рождественские открытки

    1924 год, Германия. Рождественское приветствие из Рудных гор

  • Рождественская почтовая открытка, 1926 год

    Старые рождественские открытки

    1926 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1934 год

    Старые рождественские открытки

    1934 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1937 год

    Старые рождественские открытки

    1937 год, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


Рождественские открытки в Англии, Америке, Германии

Сама идея - не была новой или революционной. В это время в Великобритании уже пользовались популярностью печатные открытки ко Дню святого Валентина. Идею предлагать такие карточки для Рождества сначала там восприняли скептически - думали, что они не будут хорошо продаваться, однако уже скоро благодаря появлению новых более дешевых способов печати, а также снижению стоимости почтовых услуг ввиду развития железнодорожного сообщения, рождественские открытки начали там пользоваться растущим спросом.

Уже скоро особую популярность в Англии получили карточки, произведенные в Германии, где типографская техника развивалась быстрее, что делало их более качественными и дешевыми. Кроме того, примерно в это же время, благодаря немецкому супругу королевы Виктории - Альберту Саксен-Кобург-Готскому, в Англии начали также распространяться некоторые немецкие традиции этого праздника - рождественские елки и календари.

В Германии к Рождеству можно купить специальные благотворительные открытки, средства от продажи которых поступают в детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Такую карточку в 2016 году оформил для этой акции легендарный рок-музыкант Удо Линденберг (Udo Lindenberg)

В Германии к Рождеству можно купить специальные благотворительные открытки, средства от продажи которых поступают в детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Такую карточку в 2016 году оформил для этой акции легендарный рок-музыкант Удо Линденберг (Udo Lindenberg)

В США первую коммерческую партию рождественских открыток напечатали в 1874 году в Бостоне. Уже через несколько лет их тираж в одной только этой бостонской типографии, основанной выходцем из Германии Луисом Прангом и использовавшей для печати краски более чем двух десятков разных цветов, достиг миллионных масштабов.

Традиция рождественских открыток сама по себе - более древняя, только их не печатали, а рисовали, обычно - на продажу в монастырях, начиная с середины XV века. На них изображали Богородицу на корабле, окруженном ангелами. Корабль символизировал благую весть.

Почти все рождественские карточки, печатавшиеся в Германии до 1900 года, шли на экспорт. Сами немцы в последние десятилетия XIX века все еще предпочитали отправлять поздравительные собственноручные письма со стихотворениями или пожеланиями на бумаге, украшенной праздничными орнаментами.

Бумажные открытки и современная коммуникация

Согласно репрезентативному опросу, проведенному несколько лет назад по заказу журнала "Apotheken Umschau", сейчас рождественские почтовые открытки отправляет более трети жителей Германии (35,2 процента), из них - 46 процентов женщин и 24 процента мужчин. Среди представителей старшего поколения этот показатель в целом еще выше - 54,7 процента. Конечно, многие уже перешли на безбумажные способы и пути коммуникации для таких поздравлений, но одно другому не мешает. Одни лишь немецкие фирмы и другие организации ежегодно рассылают партнерам и клиентам от 50 до 80 миллионов рождественских открыток. Во времена пандемии, когда личные контакты с друзьями и близкими ограничены, как никогда раньше приятно получить бумажную открытку. 

Смотрите также: 
Традиционные немецкие сладости на Рождество

  • Печенье

    Сладкое Рождество

    Печенье

    Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

  • Полумесяцы

    Сладкое Рождество

    Полумесяцы

    Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

  • Звездочки с корицей

    Сладкое Рождество

    Звездочки с корицей

    Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.

  • Кокосовое пирожное

    Сладкое Рождество

    Кокосовое пирожное

    Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.

  • Шпекулятиус

    Сладкое Рождество

    Печатное печенье

    Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.

  • Озорники

    Сладкое Рождество

    "Озорники"

    Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.

  • Штоллен

    Сладкое Рождество

    Штоллен

    Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штоллен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штоллен.

  • Печенье для банкиров

    Сладкое Рождество

    Печенье для банкиров

    Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.

  • Пряники

    Сладкое Рождество

    Пряники

    Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.

  • Ахенский пряник

    Сладкое Рождество

    Ахенский пряник

    Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.

  • Пряники из Нюрнберга

    Сладкое Рождество

    Пряники из Нюрнберга

    Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.

  • Баумкухен

    Сладкое Рождество

    Баумкухен

    В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!

  • Пряничный домик

    Сладкое Рождество

    Пряничный домик

    Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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