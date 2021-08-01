История России под надзором Путина и Мединского: как это будет

Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.
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