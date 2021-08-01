История России под надзором Путина и Мединского: как это будет

Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад

В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.