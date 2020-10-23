Канал имени Москвы: (не)забытая страница истории ГУЛАГа

Главное гидросооружение Москвы, без которого в 1930-е годы столица осталась бы без воды, строилось больше пяти лет. 128 километров водного пути, а также шлюзы и все предприятия, обслуживающие канал, практически голыми руками возводили узники Дмитровского исправительно-трудового лагеря НКВД (Дмитлаг). Только по официальным данным в больницах лагеря при строительстве канала умерли 22 842 человека, три тысячи - расстреляны на Бутовском полигоне. И это не считая тех, кто погиб прямо на рабочем месте - их кости до сих пор находят москвичи, живущие вдоль Москвы-реки.

Накануне дня памяти жертв политических репрессий 30 октября корреспондент DW встретилась с инициаторами проекта "Канал памяти". Они рассказали, почему добиваются включения канала в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и что не так с отреставрированным Северным речным вокзалом.

Кто сохраняет память о Канале имени Москвы

Какого-то одного человека, который бы, как историк Юрий Дмитриев в Сандармохе, единолично занимался темой канала, нет. В разные годы краеведы, историки, писатели и просто местные жители Москвы и Подмосковья собирали письменные и устные свидетельства о строительстве канала и захоронениях рабочих. А большой проект "Канал памяти" появился совсем недавно.

Начало ему во многом положила инициатива Преображенского православного братства. В 2017 году оно в очередной раз проводило акцию "Молитва памяти" - своего рода церковная альтернатива "Возвращению имен" "Мемориала". Это был год столетия революции, и участники "Молитвы" хотели сделать нечто большее, нежели просто зачитать имена.

Олег Котов: "Водой даже кости на берегу вымывались, и местные жители их нередко находили".

"Многие из нас были жителями московского района Нагатино. Мы узнали, что в парке "Коломенское", прямо у воды, находится непризнанное захоронение. Есть данные, что раньше здесь был лагерь священников, которые работали на строительстве Канала имени Москвы. Водой даже кости на берегу вымывались, и местные жители их нередко находили", - рассказал DW член Преображенского братства, 40-летний программист Олег Котов.

Захоронение узников Дмитлага в Коломенском не единственное. По косвенным признакам (документы Дмитлага не сохранились) активисты вычислили еще несколько таких мест вдоль канала. Если добиться официального исследования этих мест, то есть большие шансы, что там обнаружатся массовые захоронения.

Сначала братство поддержало инициативу клуба краеведов "Большое Нагатино" и попыталось добиться права поставить крест в "Коломенском", но местные чиновники и администрация парка запретила. Затем члены братства попросили хотя бы собраться там для молитвы - тоже запрет. Тогда Олег Котов предложил "зайти с воды": прийти в Нагатинский затон на теплоходе и совершить молитву памяти. Так появился проект "Теплоход памяти" .

По словам Олега Котова, благодаря такому легкому, экскурсионному формату - прогулка на теплоходе - обычным людям проще погрузиться в непростую тему. Начавшаяся с теплохода православного братства, акция постепенно разрослась до единого большого проекта "Канал памяти", которую поддержали десятки исследователей.

Почему у канала нет охранного статуса

Среди них была координатор выставочной и экспозиционной деятельности Сахаровского центраНаталья Самовер. Еще в 2016 году она обращалась в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) - просила, чтобы тот убедил Минкульт РФ поставить канал под охрану как объект культурного наследия. Это позволило бы выдвинуть канал на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Минкульте инициативу СПЧ получили и обещали рассмотреть ее на специальной рабочей группе. По словам Самовер, за минувшие с тех пор четыре года эту группу так и не созвали.

Наталья Самовер

"ЮНЕСКО очень любит каналы. Я знаю, что у нас были бы шансы попасть в их список. Выдвижение канала стало бы торжественным подтверждением того, что мы продвинулись вперед и отреклись от того ужаса, который был у нас в прошлом", - говорит Самовер. По ее словам, в списке ЮНЕСКО уже сейчас есть объекты, связанные с не менее трагическими событиями - начиная от работорговли и заканчивая Второй мировой войной. Еще целая серия таких объектов заявлены от других стран и дожидаются рассмотрения.

Вместе с этой заявкой в Минкульте также не рассмотренной лежит и вторая заявка на внесение в список ЮНЕСКО: тройной объект из Бутовского расстрельного полигона в Москве, Левашовской пустоши в Санкт-Петербурге и музея в бывшей колонии для политзаключенных Пермь 36.

Причин, по которым государство не торопится предоставлять каналу охранный статус, называют несколько. С одной стороны, это нежелание трогать тему сталинских репрессий и воспринимать память о них, как часть своего культурного наследия. С другой, - чисто практический подход: мол, если на канал наложить какие-то ограничения, связанные со статусом культурного наследия, это затруднит его техническую эксплуатацию. Между тем опыт работы других каналов, включенных в список ЮНЕСКО, это не подтверждает.

"Наконец, Канал имени Москвы проходит по очень лакомым землям Подмосковья. Если они обретут охранный статус, то перестанут быть доступными для хищнической застройки", - объяснят Самовер.

Северный речной вокзал: ни слова про сталинский террор

Сейчас из всего канала под государственной охраной находится только гигантский памятник Ленину в Дубне и Северный речной вокзал в Москве. Реставрация вокзала завершилась этой осенью. В нем теперь есть выставка, ресторан, смотровая площадка и уменьшенная копия канала, по которому столичный мэр Собянин предложил пускать кораблики, сделанные своими руками. О заключенных Дмитлага, чьими руками это здание строили, - ни единого упоминания.

На траурной церемониии в Коломенском

Директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко ранее объясняла это тем, что место досуга не должно было превратиться в филиал Музея истории ГУЛАГа. "Не стоит воспринимать красивейшее здание в качестве некого мемориала и не оценивать его иную значимость в жизни для нас сейчас и для нас же в прошлом", - сказала она.

Не все местные жители с такой позицией согласны, говорит Олег Котов. "О том, что вокзал не может быть только развлекательным местом, пишут на сайт нашего проекта и говорят лично при встрече. Мы пытаемся добиться правды и справедливости. Должно быть хоть небольшое упоминание о том, какой ценой это вокзал и весь канал были построены", - говорит Котов.

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