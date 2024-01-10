С начала войны украинцы меньше используют русский язык

В 2022 году жители Украины стали активно переходить с русского языка на украинский, выяснили ученые двух немецкиих и британского университетов, изучив несколько миллионов сообщений в соцсети Х.

За два года, прошедшие с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, жители этой страны стали меньше пользоваться русским языком. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам исследования, проведенного Мюнхенским университетом имени Людвига Максимилиана совместно с британским Университетом Бата и Техническим университетом Мюнхена, который был опубликован в среду, 10 января.

Язык играет ведущую роль в идентичности постсоветской Украины, отмечают авторы исследования. Многие украинцы свободно владеют как украинским, так и русским языком. При этом всего несколько лет назад от 50 до 60 процентов жителей страны называли украинский основным языком общения. После протестов на Майдане в конце 2013 года, вызванных отказом тогдашнего президента Украины Владимира Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, и последовавшей за ним российской аннексии Крыма в 2014 году, все больше украинцев начали отказываться от использования русского языка.

"Политическая реакция на происходящее"

Ученые решили изучить это развитие в исследовании, которое было опубликовано в журнале Communications Psychology. С помощью искусственного интеллекта и статистического анализа они изучили более четырех миллионов сообщений, сделанных 63 тысячами украинских пользователей соцсети Х (в прошлом Twitter) в период с января 2020 по октябрь 2022 года.

Как утверждают авторы, пользователи стали переходить с русского на украинский язык еще до крупномасштабного российского вторжения, однако после начала войны эта тенденция резко усилилась. По их мнению, такое изменение поведения пользователей стало политической реакцией на происходящее. Пользователи хотели дистанцироваться как от поддержки войны, так и от России как таковой, поэтому массово стали переходить на использование украинского языка.

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