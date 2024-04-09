Испания отменила "золотые визы"

Кабинет министров Испании на своем заседании во вторник, 9 апреля, принял решение отменить существовавшее с 2013 года положение о "золотых визах". Оно предусматривало предоставление вида на жительство в стране с правом работы по найму иностранным инвесторам, не являвшимся гражданами стран Евросоюза.

Сумма, вкладываемая в недвижимость, не могла быть менее 500 тыс. евро. Право на проживание в Испании получали и члены семьи инвестора.

Свое последнее решение кабмин мотивировал "желанием бороться со спекуляцией недвижимостью, ведущей к повышению цен на жилье и возможностью купить за деньги привилегии в Испании".

В чем отличие "золотой визы" от обычной

По данным мадридской газеты ABC, ссылающейся на официальные источники, особой популярностью "золотые визы" пользовались у граждан США и Китая. Россияне за 10 лет приобрели, прибегнув к этой системе, всего 1159 единиц недвижимости, занимая в разные годы 5-е - 6-е место среди иностранцев по числу сделок. И это при том, что только за первые шесть месяцев 2023 года (более свежих данных не опубликовано. - Ред.) граждане России совершили 2137 сделок по приобретению недвижимости в Испании на общих основаниях, не прибегая к "золотой визе".

Покупка жилья на общих основаниях стоимостью менее или более 500 тыс. евро права на постоянное проживание не дает. Неграждане стран ЕС могут в данном случае рассчитывать лишь на обновляемую ежегодно, обычную многоразовую визу, позволяющую находиться в Испании не более 6 месяцев в году. В отличие от "золотой", многоразовая виза не дает права на работу в стране.

Почему "золотые визы" не были популярны у россиян

Тем не менее "золотые визы", как отметил в беседе с DW Эусебио Гомес, представитель риэлторской компании, действующей на восточном побережье Испании, по разным причинам "не стали популярными среди россиян". А посему их отмена "практически не скажется на числе продаж недвижимости гражданам России".

Объясняя, почему "золотые визы" не стали популярными, риэлтор сказал, что российские покупатели наиболее дорогой недвижимости - стоимостью от 500 тыс. евро до 10-20 миллионов - всегда предпочитали анонимность. А посему подобные приобретения чаще всего оформлялись на акционерные компании - испанские или оффшорные. Свои визовые проблемы владельцы подобной недвижимости решали другим путем, к примеру, как бизнесмены, ведущие международные сделки.

Недвижимость для иммигрантов в Испании

Касаясь последних тенденций на рынке продаж жилья россиянам, Гомес отметил, что сейчас выходцы из России тратят на недвижимость в основном от 100 до 200 тыс. евро, прибегая, как правило, к банковским ипотечным кредитам. И речь идет, главным образом, о лицах, уже проживающих в Испании на законном основании, работающих здесь по найму или в качестве индивидуальных предпринимателей, то есть об иммигрантах.

И это при том, что еще несколько лет назад основное число приобретений делали граждане России, постоянно проживающие на родине. Они покупали в основном так называемую "пляжную недвижимость" для летнего отдыха. Сейчас такие покупки затруднены из-за проблемы финансирования, учитывая, что испанские банки не принимают переводы из России, а риэлторам строжайше запрещено совершать сделки за наличные. По числу приобретений граждане РФ занимают 10-е место. На первых местах находятся выходцы из Великобритании, Германии и Франции.

Что касается географии приобретений россиян, то она тоже несколько изменилась. Если ранее они в основном осуществлялись в курортных регионах восточного и южного побережья, то теперь много сделок совершается в индустриальных центрах, включая Мадрид, Барселону, Валенсию и другие крупные города, где есть больше возможностей для трудоустройства. Цена квадратного метра жилья, покупаемого россиянами, составляет примерно 2300 евро, сообщил собеседник DW.

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