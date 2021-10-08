Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций

Ирландия и Венгрия - две страны Европейского Союза, до сих пор критично относившиеся к плану ввести глобальный цифровой налог для крупных корпораций, поддержали эту инициативу G7, осуществляемую при посредничестве Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это решение Дублина является важным этапом в переговорах, заявило в пятницу, 8 октября, министерство финансов США в Вашингтоне.
Ирландия - одна из стран ЕС с наиболее низким налогообложением для компаний, в силу этого обстоятельства там располагаются европейские штаб-квартиры многих крупных международных корпораций, включая Google, Amazon и Facebook. Налог на прибыль для предприятий в этой стране составляет 12,5 процента, а в действительности часто даже ниже, пишет агентство Reuters.
ЕС пошел на уступки Ирландии
Ирландия долго возражала против глобальной налоговой реформы, но вечером 7 октября правительство в Дублине согласилось присоединиться к ней после определенных уступок. По данным ирландских властей, они получили от Еврокомиссии согласие сохранить налоговую ставку в 12,5 процента для концернов с годовым оборотом ниже 750 млн евро.
7 октября о готовности присоединиться к глобальной реформе заявила Эстония, а спустя сутки - Венгрия. Министр финансов страны Михай Варга при этом указал на 10-летний переходный период, который позволил правительству в Будапеште участвовать в инициативе. Тем самым план ввести глобальный минимальный налог для крупных корпораций поддержали все государства Евросоюза.
130 стран, составляющих 90 процентов мировой экономики
В июле в переговорах о глобальной реформе был достигнут прорыв, об участии в ней договорились 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики. По плану, ставка налога для корпораций будет составлять "не менее 15 процентов". Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о "колоссальном прогрессе в области международного налогообложения компаний". "Возможно, в области справедливого налогообложения в мире это самый большой прорыв за последние десять-двадцать лет", - отметил он.
Президент США Джо Байден указал, что соглашение сделает глобальную экономику "более справедливой для рабочих и семей среднего класса в США и во всем мире". По мнению министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, речь идет о самом важном международном налоговом соглашении за последние сто лет.
В начале июня страны G7 достигли соглашения о введении налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики в размере не менее 15 процентов. Теперь они хотят добиться его введения по всему миру, чтобы положить конец нечестной налоговой конкуренции между государствами.
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Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов