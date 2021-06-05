 Страны G7 договорились о введении глобального цифрового налога | Экономические новости из Германии | DW | 05.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Страны G7 договорились о введении глобального цифрового налога

Страны "большой семерки" достигли исторического соглашения: обложить IT-концерны глобальным налогом на прибыль, ставка которого будет не меньше 15 процентов. Это удар по налоговым оазисам, считает глава Минфина ФРГ.

Встреча министров финансов G7 в Лондоне

Встреча министров финансов G7 в Лондоне

Страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения о введении так называемого цифрового налога - налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики. Об этом в субботу, 5 июня, сообщил британский министр финансов Риши Сунак после встречи в Лондоне со своими коллегами по "большой семерке". "Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул Сунак.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

Кроме того, предполагается, что единая ставка налога на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15 процентов.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц назвал достигнутую договоренность "налоговой революцией". "Это очень хорошая новость для справедливости и солидарности в сфере налогообложения и плохая новость для налоговых оазисов по всему миру", - прокомментировал он агентству dpa концепцию минимального налогообложения для компаний, указав, что корпорации больше не смогут уходить от своих налоговых обязательств.

Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, к примеру "большая двадцатка", встреча которой пройдет в июле в Венеции.

Смотрите также:

  • Министр торговли США сотрудничал с компанией из России

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Российский интерес американского министра

    Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Русская доля в Facebook и Twitter

    Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

  • Британские банкиры уходят от налогов

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону

    Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

  • Frankreich Paris Scharapowa bei French Open Füße (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Nike - бег от налогов

    Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 04:09

Итоги саммита G7 в Лондоне и при чем тут Россия (05.05.2021)

Контекст

Макрон объявил о достижении договоренности с Трампом по цифровому налогу

По словам Макрона, Франция откажется от национального налога для интернет-концернов, как только будет выработано соответствующее решение на международном уровне. Трамп не подтвердил однозначно достижение компромисса.  

Цифровые фискалы: в России появится налог на майнинг

В Кремле уже выбрали курс на цифровую экономику, хотя еще недавно криптовалюту и блокчейн собирались запретить. Теперь же говорят даже о создании крипторубля.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит G7 в Италии, или Дональд Трамп против всех (26.05.2017)  

Сицилийcкая жемчужина Таормина и саммит G7: как небольшой городок превратить в крепость (26.05.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Как ошиблись немецкие производители шоколада  

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим  

"Признание" Протасевича. Эксперты о доказательствах пыток блогера  