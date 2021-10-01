Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном

Иран в пятницу, 1 октября начал военные учения у границы с Азербайджаном, несмотря на критику соседнего государства. Иранское государственное телевидение показало танки и вертолеты, стреляющие по целям.

Протяженность ирано-азербайджанской границы составляет около 700 километров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколькими днями ранее уже раскритиковал маневры. МИД Ирана отверг критику, указав на необходимость" обеспечить стабильность в приграничном регионе".

Исламская Республика не потерпит присутствия у своих границ представителей Израиля и их активности, заявил ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с послом Азербайджана. Израиль, которого Иран считает своим противником, является одним из ключевых поставщиков вооружений Азербайджану.

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