Иран и Саудовская Аравия критикуют Францию из-за карикатур

Иран и Саудовская Аравия усилили давление на Францию из-за предполагаемого оскорбления пророка Мохаммеда. Министерство иностранных дел в Тегеране во вторник, 27 октября, вызвало на ковер поверенного в делах Франции в Иране, сообщили иранские государственные СМИ.

Согласно сообщениям, представитель иранского МИДа заявил французскому дипломату, что Иран решительно отвергает "любые оскорбления и неуважение к исламскому пророку и исламским ценностям со стороны любого человека, независимо от занимаемой должности".

Иран отреагировал таким образом на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что ислам находится в состоянии кризиса, а радикалы стремятся захватить контроль над мусульманскими общинами во Франции. Глава французского государства также сказал, что Франция не откажется от карикатур и рисунков.

Резкая критика в исламском мире

Макрон сделал это заявление на траурной церемонии в память учителя, обезглавленного исламским радикалом за то, что тот показал школьникам на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на Мохаммеда, опубликованные во французском сатирическом издании Charlie Hebdo.

Слова Макрона вызвали резкие реакции в исламских странах. Пакистан вызвал в МИД в Исламабаде посла Франции. Саудовская Аравия осудила карикатуры на пророка Мохаммеда и любые попытки увязать ислам с терроризмом.

Еще ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет психического состояния". Он также призвал турок к бойкоту французских товаров. Франция в ответ отозвала своего посла в Анкаре для консультаций. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал высказывания Эрдогана в адрес Макрона абсолютно неприемлемыми.

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