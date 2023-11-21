РАН обязали раскрыть участников международных мероприятий

Министерство науки и высшего образования РФ потребовало от институтов Российской академии наук (РАН) предоставить поименные списки участников всех международных научных мероприятий за 2023 год. Организации получили соответствующее письмо от департамента международного сотрудничества Минобрнауки, сообщили в понедельник, 20 ноября, "Ведомости" со ссылкой на одного собеседника в московском институте и двух в сибирских институтах РАН.

Как отмечается в письме, "детализированные сведения" об участниках международных мероприятий с российской и иностранной стороны требуются для "формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ и иностранных государств в 2024 году и подготовки справочных материалов". В числе прочего, ведомство запросило данные о "контингенте" участников, их численности и списке участвующих стран.

По словам двух собеседников газеты, подобные отчеты о конференциях и мероприятиях институты передавали министерству и раньше. При этом пофамильных списков и данных об иностранцах до сих пор никогда не требовали, указал один из источников.

Преследования ученых в РФ

В последние годы российские ученые неоднократно становились фигурантами уголовных дел, связанных с контактами с иностранными коллегами. В частности, в конце октября 2023 года Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 66-летнего ученого Анатолия Губанова, признав его виновным в госизмене. Он возглавлял отделение аэродинамики самолетов и ракет подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Его подчиненным был 70-летний Валерий Голубкин, которого в июне уже приговорили к 12 годам колонии строгого режима, также признав виновным в госизмене.

По версии следствия, в 2018 году Губанов привлек Голубкина к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского лайнера. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые Голубкин по указанию Губанова передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна.

В октябре 2022 года к сроку 7,5 года был приговорен ученый-физик из Томска Александр Луканин. 67-летнего Луканина признали виновным в государственной измене. Что конкретно инкриминировали ученому, неизвестно: материалы дела были засекречены. Друг осужденного Николай Кривопалов рассказывал, что Луканин после выхода на пенсию трудился в лаборатории Шэньянского университета в Китае, "занимался высоковольтными источниками питания, искровым разрушением твердых материалов и смежными темами".

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