Ученый из Томска осужден на 7,5 лет по делу о госизмене

Александр Луканин был задержан ФСБ осенью 2020 года. Ранее он работал в Шэньянском университете в КНР. Материалы уголовного дела 67-летнего Луканина засекречены.

Ученый-физик из Томска Александр Луканин приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии. На обновления в карточке дела на сайте Томского областного суда обратило внимание в четверг, 20 октября, издание "Сибирь.Реалии" .

Судья Аркадий Кин 11 октября признал 67-летнего Луканина виновным в государственной измене. Какие конкретно деяния вменили ученому в вину, неизвестно: материалы дела засекречены. Друг осужденного Николай Кривопалов рассказывал, что Луканин после выхода на пенсию трудился в лаборатории Шэньянского университета в Китае, "занимался высоковольтными источниками питания, искровым разрушением твердых материалов и смежными темами". Журналисты проекта "Медиазона" нашли статью и доклад об изменениях свойств материалов под воздействием разрядов тока, над которыми Александр Луканин работал в соавторстве с коллегами, в том числе из Шэньянского университета.

ФСБ задержала Луканина осенью 2020 года, его близкие долгое время не могли узнать, где он находится. Члены Общественной наблюдательной комиссии обнаружили его в московском СИЗО "Лефортово" , куда обычно этапируют фигурантов дел о госизмене.

Преследование ученых за "госизмену"

В России статья о государственной измене стала одним из инструментов давления на ученых. Так, подобные дела возбудили против Анатолия Маслова в Новосибирске, Валерия Голубкина и Виктора Кудрявцева в Москве, Алексея Темирёва в Новочеркасске. Земляк Маслова Дмитрий Колкер умер спустя три дня после ареста по обвинению в госизмене: его отправили под стражу с четвертой стадией рака.

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