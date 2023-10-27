Ученого в РФ приговорили к 12 годам колонии за госизмену

По версии обвинения, Губанов передал партнерам по международному проекту сведения, содержащие гостайну. При этом ранее сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны там нет.

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 66-летнему ученого Анатолия Губанова, признав его виновным в госизмене. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает "Медиазона". Сам Губанов полностью признал свою вину, просил применить все смягчающие обстоятельства и назначить ему наказание ниже нижнего порога.

Анатолий Губанов возглавлял отделение аэродинамики самолетов и ракет подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Его подчиненным был 70-летний Валерий Голубкин, которого в июне уже приговорили к 12 годам колонии строгого режима, также признав виновным в госизмене.

По версии следствия, в 2018 году Губанов, привлёк Голубкина к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского лайнера. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнёрам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. Как утверждает в своем Telegram-канале правозащитный портал"Первый отдел" , перед отправкой сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны там нет, отчёты можно публиковать и передавать иностранным партнёрам. Губанова задержали в декабре 2020 года, а через несколько месяцев был задержан и Голубкин.

С 1 января по 31 июля 2023 года в России возбудили не менее 82 уголовных дел о госизмене (статья 275 УК), шпионаже (статья 276 УК) и сотрудничестве на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК). Об этом сообщало издание "Холод", подсчитав упоминания об этих делах в открытых источниках. При этом реальное количество дел может быть многократно выше, отмечает издание.

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