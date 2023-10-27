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Ученого в РФ приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Виталий Кропман
27 октября 2023 г.

По версии обвинения, Губанов передал партнерам по международному проекту сведения, содержащие гостайну. При этом ранее сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны там нет.

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Судебный молоток
Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 66-летнему ученого Анатолия Губанова, признав его виновным в госизмене. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает "Медиазона". Сам Губанов полностью признал свою вину, просил применить все смягчающие обстоятельства и назначить ему наказание ниже нижнего порога.

Анатолий Губанов возглавлял отделение аэродинамики самолетов и ракет подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Его подчиненным был 70-летний Валерий Голубкин, которого в июне уже приговорили к 12 годам колонии строгого режима, также признав виновным в госизмене.

По версии следствия, в 2018 году Губанов, привлёк Голубкина к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского лайнера. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнёрам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. Как утверждает в своем Telegram-канале правозащитный портал"Первый отдел", перед отправкой сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны там нет, отчёты можно публиковать и передавать иностранным партнёрам. Губанова задержали в декабре 2020 года, а через несколько месяцев был задержан и Голубкин.

С 1 января по 31 июля 2023 года в России возбудили не менее 82 уголовных дел о госизмене (статья 275 УК), шпионаже (статья 276 УК) и сотрудничестве на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК). Об этом сообщало издание "Холод", подсчитав упоминания об этих делах в открытых источниках. При этом реальное количество дел может быть многократно выше, отмечает издание.

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