 Инфляция в еврозоне в мае побила исторический рекорд | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Инфляция в еврозоне в мае побила исторический рекорд

Рост цен за месяц в Европе достиг 8,1%, заметно превысив апрельский рекордный показатель в 7,4%. Основным драйвером инфляции эксперты называют подорожание энергоносителей.

Табло с ценами на бензин на автозапрвочной станции Aral в Германии

На автозапрвочной станции Aral в Германии

Инфляция за май в еврозоне установила исторический максимум с момента введения единой валюты в 1999 году и достигла показателя в 8,1% в годовом выражении. Предварительные данные по оценке совокупного роста цен опубликовало 31 мая Европейское статистическое ведомство Eurostat. Майский показатель заметно превысил апрельский - 7,4%, который также был рекордным. При этом эксперты ожидали, что общеевропейская инфляция в мае составит 7,8% в годовом выражении.

В Германии инфляция за май в годовом выражении составила 8,1% (гармонизированный индекс потребительских цен, HICP, позволяющий сравнивать показатели в разных странах. – Ред.), превысив ожидания экспертов в 8%. В апреле рост цен в ФРГ равнялся 7,8%.

Главная причина – рост цен на энергоносители

Основным драйвером инфляции эксперты называют подорожание энергоносителей. Оно составило 39,2%, превысив апрельское значение на 1,7 процентных пункта. Кроме того, весомый вклад в общую инфляцию дает рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, достигший 7,5%. Но даже без учета этих причин инфляция выросла с 3,5% до 3,8%.

Рост инфляции в еврозоне непрерывно продолжается с лета 2021. Война в Украине и ужесточение коронавирусных ограничений в Китае из-за распространения омикрон-варианта коронавируса заметно усугубили рост цен. Эксперты прогнозируют, что для борьбы с резким подорожанием Европейский центральный банк может впервые с 2011 года повысить процентную ставку. О возможности введения подобной меры в начале мая предупреждала и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Однако она уточнила, что повышение ставки будет, вероятно, использовано лишь после того, как ЕЦБ применит другие меры нормализации денежно-кредитной политики, в частности перестанет покупать государственные облигации. Эксперты полагают, что это решение может быть принято на заседании ЕЦБ уже 9 июня.

Инфляция в Европе распределена неравномерно

По мнению экспертов, различия в показателях инфляции в разных странах связаны с разной степенью зависимости от российских энергоносителей. Сильнее всего рост цен на энергию сказался на экономике стран Балтии, которые в апреле отказались от закупок российского газа. В Эстонии инфляция составила 20,1% - это самый быстрый рост цен среди всех стран зоны евро. В Литве майская инфляция в годовом выражении оказалась 18,5%, в Латвии – 16,4%. Минимальным рост цен оказался на Мальте, достигнув всего 5,6% в годовом выражении.

При этом 30 мая цены на энергоносители еще выросли после того, как лидеры стран Евросоюза объявили о введении эмбарго на российскую нефть, что должно способствовать прекращению почти 90% всего российского нефтяного импорта до конца 2022 года.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 57:48

Удар по казне Путина: отказ ЕС от российской нефти близок. DW Новости (30.05.2022)

Ссылки в интернете

Euro area annual inflation up to 8.1%

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: слабые стороны тактики Путина, Кремль хочет продавать газ ЕС за рубли (23.03.2022)  

Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте?  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению Лаврова о здоровье Путина  

Немецкие визы для россиян. Что теперь нужно для эмиграции в Германию  

Германия еженедельно вывозит около 200 афганцев  