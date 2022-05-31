Инфляция в еврозоне в мае побила исторический рекорд

Инфляция за май в еврозоне установила исторический максимум с момента введения единой валюты в 1999 году и достигла показателя в 8,1% в годовом выражении. Предварительные данные по оценке совокупного роста цен опубликовало 31 мая Европейское статистическое ведомство Eurostat. Майский показатель заметно превысил апрельский - 7,4%, который также был рекордным. При этом эксперты ожидали, что общеевропейская инфляция в мае составит 7,8% в годовом выражении.

В Германии инфляция за май в годовом выражении составила 8,1% (гармонизированный индекс потребительских цен, HICP, позволяющий сравнивать показатели в разных странах. – Ред.), превысив ожидания экспертов в 8%. В апреле рост цен в ФРГ равнялся 7,8%.

Главная причина – рост цен на энергоносители

Основным драйвером инфляции эксперты называют подорожание энергоносителей. Оно составило 39,2%, превысив апрельское значение на 1,7 процентных пункта. Кроме того, весомый вклад в общую инфляцию дает рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, достигший 7,5%. Но даже без учета этих причин инфляция выросла с 3,5% до 3,8%.

Рост инфляции в еврозоне непрерывно продолжается с лета 2021. Война в Украине и ужесточение коронавирусных ограничений в Китае из-за распространения омикрон-варианта коронавируса заметно усугубили рост цен. Эксперты прогнозируют, что для борьбы с резким подорожанием Европейский центральный банк может впервые с 2011 года повысить процентную ставку. О возможности введения подобной меры в начале мая предупреждала и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Однако она уточнила, что повышение ставки будет, вероятно, использовано лишь после того, как ЕЦБ применит другие меры нормализации денежно-кредитной политики, в частности перестанет покупать государственные облигации. Эксперты полагают, что это решение может быть принято на заседании ЕЦБ уже 9 июня.

Инфляция в Европе распределена неравномерно

По мнению экспертов, различия в показателях инфляции в разных странах связаны с разной степенью зависимости от российских энергоносителей. Сильнее всего рост цен на энергию сказался на экономике стран Балтии, которые в апреле отказались от закупок российского газа. В Эстонии инфляция составила 20,1% - это самый быстрый рост цен среди всех стран зоны евро. В Литве майская инфляция в годовом выражении оказалась 18,5%, в Латвии – 16,4%. Минимальным рост цен оказался на Мальте, достигнув всего 5,6% в годовом выражении.

При этом 30 мая цены на энергоносители еще выросли после того, как лидеры стран Евросоюза объявили о введении эмбарго на российскую нефть, что должно способствовать прекращению почти 90% всего российского нефтяного импорта до конца 2022 года.

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