Инфляция в Германии превысила отметку в 4 процента

Инфляция в Германии впервые за почти 28 лет превысила четырехпроцентную отметку. В сентябре потребительские цены выросли на 4,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, согласно предварительным расчетам Федерального статистического ведомства, опубликованным в четверг, 30 сентября. Последний раз отметка в четыре процента была превышена в декабере 1993 года (4,3%).

Согласно опубликованным данным, по отношению к августу потребительские цены в сентябре остаись неизменными. Рост инфляции в течение нескольких месяцев подпитывается высокими ценами на энергоносители. В ходе восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, спрос на сырую нефть значительно вырос. Кроме того, в Германии с января 2021 года взимается 25 евро за тонну углекислого газа (CO2), образующегося при сжигании дизельного топлива, бензина, мазута и природного газа. И то, и другое приводит к росту цен на энергоносители. По предварительным данным, в сентябре потребители должны были заплатить за энергоносители для бытовых нужд и горючее для автомобилей на 14,3 процента больше, чем годом ранее.

Экономисты не опасаются долговременного роста инфляции

Кроме того, на развитие инфляции влияет отмена временного снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Чтобы стимулировать потребление в условиях пандемии, федеральное правительство временно снизило НДС с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. С января 2021 года снова действуют обычные ставки, поэтому товары и услуги, как правило, дорожают.

Экономисты считают возможным, что инфляция в ФРГ может в этом году достигнуть отметки в пять процентов, но считают это временным явлением и не видят опасности длительного и неконтролируемого роста цен. В следующем году их рост, вероятно, снова замедлится.

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