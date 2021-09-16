Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год

Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз роста немецкой экономики на текущий год. Показатель ВВП Германии по итогам года может увеличиться лишь на 2,1 процента, говорится в опубликованном в четверг, 16 сентября, прогнозе берлинских исследователей. Еще в июне они ожидали роста немецкой экономики в 2021 году на 3,2 процента.

"Немецкая экономика медленно выбирается из пандемии", - подчеркнули эксперты. Одновременно они указали на глобальные задержки поставок, которые наносят сильный удар по экономике ФРГ. "Тем самым производство в стране замедляется, несмотря на высокий спрос", - отмечается далее. Кроме того, снижение прогноза связано с новой волной заражений коронавирусом, которая сказывается на показателях сферы услуг.

К концу 2022 года экономика Германии вернется на докризисный уровень

Между тем гораздо более сильного рост ВВП Германии эксперты ожидают в следующем году. DIW повысил прогноз на 2022 год с 4,3 до 4,9 процента. "Если в будущем году не будет перебоев с поставками, в промышленности будет наблюдаться прорыв", - предполагает институт. Если их прогноз подтвердится, то к концу 2022 года экономика Германии вновь достигнет докризисного уровня. В 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии ВВП ФРГ снизился на 4,6 процента.

Тем временем инфляция в Германии в этом году возрастет до 3,0 процента, что станет наиболее высоким показателем с 1993 года, ожидает DIW. Свой прогноз он обосновывает ростом цен на нефть, а также возвращением в ФРГ обычного уровня налога на повышенную стоимость (НДС), который был снижен в качестве антикризисной меры в начале пандемии. В будущем году эти факторы не будут играть роли, поэтому уровень инфляции может составить 2,0 процента, предполагают эксперты.

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