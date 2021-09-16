 Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год | Экономические новости из Германии | DW | 16.09.2021

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Экономика

Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год

В текущем году ВВП ФРГ возрастет на 2,1 процента, а в 2022 году этот показатель составит 4,9 процента, это позволит к концу будущего года вернуться на докризисный уровень, считают эксперты.

Грузовые контейнеры в порту Гамбурга

Негативный эффект для ВВП Германии в 2021 году имеют перебои с поставками

Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз роста немецкой экономики на текущий год. Показатель ВВП Германии по итогам года может увеличиться лишь на 2,1 процента, говорится в опубликованном в четверг, 16 сентября, прогнозе берлинских исследователей. Еще в июне они ожидали роста немецкой экономики в 2021 году на 3,2 процента.

"Немецкая экономика медленно выбирается из пандемии", - подчеркнули эксперты. Одновременно они указали на глобальные задержки поставок, которые наносят сильный удар по экономике ФРГ. "Тем самым производство в стране замедляется, несмотря на высокий спрос", - отмечается далее. Кроме того, снижение прогноза связано с новой волной заражений коронавирусом, которая сказывается на показателях сферы услуг.

К концу 2022 года экономика Германии вернется на докризисный уровень

Между тем гораздо более сильного рост ВВП Германии эксперты ожидают в следующем году. DIW повысил прогноз на 2022 год с 4,3 до 4,9 процента. "Если в будущем году не будет перебоев с поставками, в промышленности будет наблюдаться прорыв", - предполагает институт. Если их прогноз подтвердится, то к концу 2022 года экономика Германии вновь достигнет докризисного уровня. В 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии ВВП ФРГ снизился на 4,6 процента.

Тем временем инфляция в Германии в этом году возрастет до 3,0 процента, что станет наиболее высоким показателем с 1993 года, ожидает DIW. Свой прогноз он обосновывает ростом цен на нефть, а также возвращением в ФРГ обычного уровня налога на повышенную стоимость (НДС), который был снижен в качестве антикризисной меры в начале пандемии. В будущем году эти факторы не будут играть роли, поэтому уровень инфляции может составить 2,0 процента, предполагают эксперты.

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    Автор: Наталия Королева


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