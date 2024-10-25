Индекс делового климата в ФРГ вырос впервые за 4 месяца

Индекс делового климата в Германии в октябре вырос впервые за четыре месяца - на 1,1 пункта до 86,5 пункта, сообщил Институт экономических исследований Ifo в пятницу, 25 октября.

Индекс Ifo рассчитывается на основании опросов более 9000 различных компаний различных отраслей. В сентябре он достиг минимального значения с начала года. "Немецкая экономика смогла на время остановить спад", - прокомментировал рост индекса президент Ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Однако ожидания бизнеса по-прежнему "характеризуются скептицизмом", подчеркнул он. Опрос ifo показал, что в промышленность сохраняется ключевая проблема недостатка заказов. Загрузка мощностей также упала и находится значительно ниже долгосрочного среднего показателя, говорится в исследовании. Институт также отметил снижение настроений в строительной отрасли из-за более пессимистичных ожиданий компаний.

Несмотря на это, в целом компании ФРГ были более удовлетворены своим текущим положением, и их ожидания на ближайшие месяцы также улучшились. Более заметным рост оптимизма стал в сфере услуг. Опрос Ifo показал, что особенно позитивно отвечали компании в сферах логистики, туризма и информационных технологий. В розничной торговле оценка незначительно улучшилась по сравнению с сентябрем.

Оценки экономистов

Общее улучшение настроения среди компаний - это "проблеск надежды", прокомментировал отчет Клаус Нигш (Claus Niegsch) из DZ Bank. Экономический эксперт банка развития KfW Клаус Боргер (Klaus Borger) также назвал улучшение делового климата "долгожданным признаком жизни". Тем не менее, подчеркнул он, ситуация на рынке труда остается фактором риска - если ситуация на нем неожиданно значительно ухудшится, "это может поставить под угрозу восстановление экономики", пояснил Боргер.

Главный экономист Декаба DecaBank Ульрих Катер (Ulrich Kater) считает, что опрос лишь свидетельствует о том, что экономика достигла дна, но не более того. "В мутном болоте немецкой экономики до сих почти нет движения", - сказал он.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer) заявил, что восстановление делового климата Ifo говорит о возможном избежании глубокой рецессии. "Наиболее вероятным сценарием остается стагнация в зимние месяцы с последующим анемичным восстановлением с весны", - сказал Кремер.