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Илон Маск летит в Израиль после обвинений в антисемитизме

Лиза Ламбрехт
27 ноября 2023 г.

Визит Илона Маска в Израиль подтвердила администрация президента Ицхака Герцога. Маска ранее критиковали в связи с антисемитскими постами в соцсети Х.

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Илон Маск
Илон МаскФото: Leon Neal/Getty/AP/picture alliance

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник, 27 ноября, встретится в Иерусалиме с владельцем соцсети Х (бывший Twitter) Илоном Маском, который после череды обвинений в антисемитизме решил посетить страну, продолжающую войну с террористической группировкой ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на офис главы государства.

Как сообщается, в разговоре с американским предпринимателем Герцог намерен подчеркнуть "необходимость мер по борьбе с ростом антисемитизма в интернете". Ожидается, что к встрече также присоединятся члены семей некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

В последние недели Маск подвергся резкой критике из-за скандалов вокруг постов антисемитского и нацистского содержания на платформе Х. В частности, он поддержал твит сторонника конспирологической теории, который обвинял еврейские сообщества в распространении "ненависти к белым людям", а также утверждал, что Антидиффамационная лига - американская еврейская НПО, борющаяся с антисемитизмом, - якобы "де-факто пропагандирует антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".

Помимо этого, некоммерческая организация Media Matters обратила внимание на рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображавшуюся в X рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В результате эти и некоторые другие компании решили приостановить размещение своей рекламы в соцсети Маска.

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