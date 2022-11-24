Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

IKEA признала, что не контролировала субподрядчиков, с которыми заключали договоры ее белорусские поставщики. Субподрядчики использовали труд заключенных ИК в Беларуси, утверждает один из них.

Немецкое издание Taz и французское Disclose опубликовали расследование о том, что подрядчики IKEA в Беларуси сотрудничали с исправительными колониями вопреки политике ритейлера. Расследователи утверждают, что фирма "Моготекст", которая поставляла для IKEA скатерти, полотенца и шторы, в 2019-м закупала текстиль в исправительной колонии №2 в Бобруйске. Заключенным платили от 2 до 5 белорусских рублей в месяц.

Другой поставщик - холдинг Borwood, его "дочка" "Витебскдрев" в 2016-м покупала в ИК-2 доски, сертифицированные по стандартам IKEA. "Ивацевичдрев", согласно документам за 2015 год, закупала продукцию в ИК-5, где производят мебель. В IKEA заявили, что у них нет прямых отношений с перечисленными в расследовании фирмами. В Беларуси шведская компания работала с начала 1990-х, но прекратила сотрудничество в 2022-м, после введения Евросоюзом санкций, которые затронули деревообработку.

"Представителей IKEA на производстве я не видел"

DW связалась с бывшим белорусским заключенным, который более пяти лет отбывал наказание в ИК-5 в Ивацевичах, а на свободу вышел в этом году. По его словам, для осужденных никогда не было секретом, что часть изготавливаемой ими продукции идет в IKEA. "Нам об этом рассказывали водители, которые приезжали за продукцией, заезжали фуры и на европейских номерах, - поясняет собеседник. - Поставляли и доски, и комплектующие для детской мебели. Представителей IKEA на производстве я не видел, весь процесс контролировали сотрудники колонии".

По словам источника, многие осужденные стремятся попасть на деревообработку, где отапливаются помещения и можно больше заработать: "Из зарплаты вычитается сумма за проживание в колонии, питание, у многих непогашенные иски, так что на руки если и выходит рублей 20, то хорошо, а если рублей 80 (около 31 евро по текущему курсу. - Ред.) - ты самый богатый человек в колонии".

Начальник производства 80 "Ивацевичдрев" Вадим Корогода в интервью белорусскому гостелеканалу СТВ рассказывал, что компания легко прошла аудит IKEA.

Что отвечают в IKEA?

"Мы очень обеспокоены сообщениями о нашем бизнесе в Беларуси и расследуем претензии, - сообщили в IKEA в ответ на запрос DW. - Мы пошли на это, потому что в нашем бизнесе нет места нарушениям прав человека, таким как принудительный и кабальный труд (…). Мы сотрудничаем с поставщиками, которые разделяют наши ценности, такие как уважение прав человека, и подходят нам по стратегическому плану".

Каждый поставщик IKEA, прежде чем с ним будет заключен контракт, проходит детальную проверку Фото: Hector Vivas/Getty Images

В шведской компании пояснили, что каждый поставщик, прежде чем с ним будет заключен контракт, проходит детальную проверку, в том числе на соответствие международным санкциям. IKEA учитывает индексы странового риска, полученные от консалтинговых компаний, внутреннюю отраслевую информацию, историю проверок и анкету поставщика. Использование детского, принудительного, тюремного, кабального труда поставщиками для нее недопустимо, как и коррупция, загрязнение окружающей среды.

До 2020 года, указывают в IKEA, перед подписанием контракта с новым поставщиком использовалась "первоначальная оценка", когда представители компании приезжали к производителю, общались с сотрудниками, изучали документы (трудовые договора, платежки, банковские выписки, личные дела). Кроме того, IKEA изучает информацию о поставщиках, размещенную в медиа, заявлениях НГО и правительства.

"Проверяет ли IKEA субподрядчиков?"

Белорусские поставщики, сообщает шведская компании, прошли проверку согласно указанным принципам. Представители IKEA проводили выездные проверки на производствах, а во время пандемии - удаленные. "Мы гарантируем, что все прямые поставщики в Беларуси соблюдали стандарты социального обеспечения, охраны окружающей среды и условий труда, указанные в нашем кодексе поведения для поставщиков", - подчеркивается в ответе компании на запрос DW.

IKEA не проверяет субподрядчиков поставщиков до того, как поставщики заключат с ними контракты Фото: Anna Ringstrom/REUTERS

Проверяет ли IKEA субподрядчиков? "IKEA непосредственно не утверждает и не проверяет субподрядчиков прямых поставщиков до того, как поставщики заключат с ними контракты, - уточнили в компании. - Поставщик несет ответственность за регулярную проверку соблюдения обязательных требований у субподрядчиков, а также обязан ежегодно отчитываться перед IKEA о результатах деятельности субподрядчиков по соблюдению нормативных требований".

Может ли поставляться товар через "фирмы-прокладки", чтобы обойти западные санкции? "Санкционные списки ежедневно сверяются с базой данных поставщиков, чтобы гарантировать, что IKEA не ведет дела с компаниями или директорами, на которые распространяются санкции. Проверяются структуры собственности поставщиков, адреса компаний, директоров, бенефициарных владельцев и банки", - говорится в ответе.

DW также спросила, как повлияло на продажи и репутацию компании расследование о возможной связи IKEA с принудительным трудом в белорусских колониях, однако прямого ответ на этот вопрос не получила.

К белорусским правозащитникам IKEA не обращалась

Правозащитный центр "Весна" регулярно выпускает отчет об условиях содержания в местах заключения в Беларуси. По словам юриста Павла Сапелко, компания IKEA ни перед заключением контрактов с белорусскими поставщиками, ни после скандального расследования к правозащитникам не обращалась.

Павел Сапелко Фото: privat

"Я пока не видел фактов, которые бы доказывали, что в IKEA точно знали, что белорусские поставщики сотрудничают с колониями. Один из бывших заключенных рассказал нам, что в Ивацевичах делают мебель по эскизам IKEA для госучреждений, но согласовано ли это с IKEA? - задается вопросом Сапелко. - С белорусскими колониями не сотрудничал только ленивый. Всегда ли проводился аудит с точки зрения соблюдения прав человека? У меня большие сомнения. Все в той же ивацевичской колонии у бизнесмена из Франции был свой производственный участок, где делали элитную мебель. Эта история закончилась коррупционным скандалом, за взятку судили директора предприятия при колонии. Также поставляли мебель в Россию, Германию, Польшу".

Правозащитникам сложно получить информацию о том, в каких условиях содержатся и работают заключенные в Беларуси, поскольку их не пускают в колонии и тюрьмы. "По информации от самих заключенных, их родных, сотрудников ИТУ, сообщений в прессе знаем, что условия отличаются, - добавляет юрист "Весны". - В некоторых колониях осужденные работают на современных станках. В тех же Ивацевичах на деревообработке неплохие условия, многие сожалели, что "участок француза" пустует. А есть колонии, где стоит оборудование неизвестного происхождения, у которого отлетают детали и осужденные становятся инвалидами - был в нашей практике такой случай".

Как платят заключенным?

Что касается оплаты труда отбывающих наказание, то есть два пути, по которым идут государства. Либо осужденный не платит за свое пребывание в местах лишения свободы, но за работу получает символическую сумму. Либо же платит, но тогда зарплата у него - как у обычного работника. "В Беларуси формально пошли по второму пути, - продолжает Павел Сапелко. - Но по факту осужденный, который каждый день на производстве, выполняет норму и не имеет взысканий, на руки получает рублей 10 в месяц. Как это можно назвать справедливой оплатой?".

Практика, когда заключенные работают по контрактам, в том числе международных компаний, распространена во всем мире. Здесь важно, соблюдаются ли при этом права человека, подчеркивает Сапелко. "В белорусских колониях и тюрьмах находятся политзаключенные, которых там вообще не должно быть, а их еще и обязывают работать. Это ничто иное, как принудительный труд, - объясняет юрист. - Отказаться политзаключенный не может, иначе его сначала отправят в штрафной изолятор, а потом могут судить за злостное неповиновение требованиям администрации колонии (статья 411 УК, наказание - от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы. - Ред.)".

IKEA ранее уже обвиняли в использовании труда заключенных. Так, в 2012 году компания признала, что политзаключенные в бывшей ГДР были задействованы в такой работе. Спустя 40 лет компания заявила, что "глубоко сожалеет об этом".

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