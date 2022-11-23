Принудительный труд в тюрьмах ГДР: о чем знали на Западе?

IKEA закупала для производства мебели продукцию у поставщиков, которые использовали труд заключенных в белорусских колониях. К такому выводу в результате расследования пришел европейский коллектив журналистов We Report . Мы решили копнуть глубже и обратились к истории вопроса. И история эта показывает, что нечто подобное практиковалось во времена холодной войны.

Труд заключенных использовала не только IKEA

Западноевропейские компании много лет пользовались плодами трудов заключенных, отбывавших наказание в пенитенциарных учреждениях ГДР. Согласно данным Федерального ведомства по работе с архивами "штази" (Министерства государственной безопасности ГДР), таких предприятий было значительно больше, чем предполагалось ранее. Шведский мебельный концерн IKEA еще в ноябре 2012 года признал, что использовал в своих интересах принудительный труд уголовных и политических заключенных ГДР. Однако IKEA была не одинока.

Согласно опубликованным пару лет назад данным немецкого историка Тобиаса Вуншика (Tobias Wunschik), из мест заключения снабжались известные производители мебели, фототехники, универсальные магазины, предприятия посылочной торговли, фармацевтической, автомобильной, сталелитейной промышленности и так далее. По оценкам историка, ГДР ежегодно продавала на Запад товары, при производстве которых использовался исключительно труд заключенных, как минимум на 200 миллионов западных дойчмарок.

В ГДР не было принудительных работ, но было "трудовое воспитание"

В ГДР заключенные должны были выполнять принудительные работы и, таким образом, были вовлечены в производство экспортной продукции, отмечает в своих публикациях политолог и теолог Кристиан Заксе (Dr. Christian Sachse), долгие годы исследовавший проблематику принудительного труда в Восточной Германии. По оценкам Федерального ведомства по работе с архивами "штази", заключенные в большинстве случаев не знали, куда отправляются производимые ими материалы, детали, полуфабрикаты, аксессуары. Получатели также оставались в неведении относительно того, где были произведены товары, да и не особенно стремились получить дополнительную информацию. В свою очередь министерство госбезопасности делало все возможное, чтобы о данной практике было известно как можно меньше.

Официально в ГДР о принудительных работах не упоминалось: использование принудительного труда противоречило марксистско-ленинским принципам построения социалистического общества, согласно которым люди добровольно и с максимальной самоотдачей участвовали в строительстве нового общества. Так, в СССР власти переименовали принудительный труд в исправительный или обязательный.

ГДР последовала этой пропагандистской игре слов, назвав принудительные работы "трудовым воспитанием". Самое позднее с приходом к власти Эрика Хонеккера в 1971 году труд заключенных, включая и политических, стал неотъемлемой частью центрального экономического планирования ГДР, отмечает Ян Филипп Вёльберн (Jan Philipp Wölbern) из Центра изучения современной истории в Потсдаме. По его словам, ежегодно к работам привлекались от 15 до 30 тысяч заключенных.

Почему и как скрывали факты в ГДР

При этом, по словам политолога Кристиана Заксе, основная причина, по которой власти ГДР скрывали использование принудительного труда от западного мира, была экономической. ГДР зависела от развития германо-германской торговли. У нее не было достаточного количества высококачественной продукции, и "сотрудничество" осуществлялось в основном за счет производства дешевых товаров и полуфабрикатов. Публичные дебаты о принудительном труде в ГДР могли бы оказать негативное влияние или даже затормозить процесс, а Запад быстро нашел бы других поставщиков.

Секретность была всеобъемлющей - на всех уровнях. Сотрудников пенитенциарных учреждений подбирали и контролировали с особой тщательностью, заключенных запугивали - чтобы они после отбывания наказания никому ничего не рассказывали. На выходе происхождение товаров скрывалось путем изменения оттисков, штемпелей и прочих "следов" пенитенциарной системы.

Высотка посередине - это Центр международной торговли (IHZ), построенный в Восточном Берлине в 1976 - 1978 годах. Во времена ГДР в здании располагались офисы западных компаний, включая IKEA Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

Как отмечает эксперт Кристиан Заксе в статье на сайте Федерального центра гражданского образования , западные страны, за исключением неизбежных случаев, никогда напрямую не договаривались с производственными компаниями в ГДР - переговоры велись через посредников, олицетворявших внешнеторговую монополию властей Восточной Германии. Западные покупатели вряд ли могли таким образом узнать, произведена ли продукция заключенными в ГДР. Как свидетельствует множество документов, сотрудники "штази" отслеживали каналы экспорта-импорта и вмешивались, когда информация просачивалась.

А она просачивалась. Часто источником информации служили свидетельства политзаключенных из ГДР, оказавшихся в Западной Германии. В 1967 году международная организация Amnesty International обнародовала целый отчет об использовании принудительного труда заключенных в ГДР. В государственные органы ГДР западные правозащитники отправляли тысячи писем, в которых говорилось об условиях содержания в тюрьмах. Несмотря на все старания "штази" по сокрытию информации о принудительном труде в пользу западных компаний, по сути, у любого жителя ФРГ в период с 1949 по 1989 годы была возможность узнать об этом.

IKEA и заключенные в ГДР

Отслеживать возможные контакты и информационные потоки было удобно в восточно-берлинском Центре международной торговли, где располагались офисы западных корпораций. В 1987 году в офисе IKEA работали три сотрудника из Швеции и восемь - из Восточной Германии. Когда в свое время руководство компании узнало, что к производству мебели причастны заключенные, оно потребовало прекратить данную практику. Восточногерманская сторона официально пообещала, что IKEA больше не будет получать товары, изготовленные в пенитенциарных учреждениях. Проверить, было ли выполнено это обещание, возможности не было. Скандал тогда замяли, однако дискуссия разгоралась вновь и вновь.

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