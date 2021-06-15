Шпионаж за сотрудниками: IKEA во Франции оштрафована на 1 млн евро

Суд обязал французское подразделение шведского мебельного гиганта IKEA выплатить штраф в размере 1 млн евро за шпионаж за собственными сотрудниками и недовольными клиентами. Как указывается в постановлении суда в Версале во вторник, 15 июня, компания с 2009 по 2012 годы занималась незаконной проверкой банковских счетов своих сотрудников и кандидатов на работу, а также с помощью сотрудников полиции и частных детективов собирала данные на покупателей, с которыми возникали конфликтныеп ситуации.
В общей сложности на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и сотрудники полиции. В итоге суд признал виновнымбывшего исполнительного директора IKEA во Франции Жана-Луи Байо и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч евро. Еще один бывший ответственный сотрудник получил 18 месяцев условно и штраф в размере 10 000 евро.
Во французском подразделении Ikea ответили на запрос агентства dpa, что компания приняла к сведению решения суда. В компании всегда решительно осуждали те или иные деяния, которые противоречат ценностям и этическим принципам фирмы. Компания официально принесла извинения и объявила о реформе, которая позволит не допустить подобных происшествий впредь.
Смотрите также:
-
Что можно немцам на рабочем месте
В 2016 году в Баварии по вине диспетчера столкнулись два поезда. Специалист допустил ошибку, так как отвлекался на игры на мобильнике. Использование смартфонов в диспетчерской было запрещено. Диспетчеру дали 3,5 года. Немецкие фирмы вправе решать самостоятельно, когда и как их подчиненные могут пользоваться мобильными телефонами. Непрерывное увлечение мобильником может стать причиной увольнения.
-
Что можно немцам на рабочем месте
Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.
-
Что можно немцам на рабочем месте
Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.
-
Что можно немцам на рабочем месте
Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.
-
Что можно немцам на рабочем месте
А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.
-
Что можно немцам на рабочем месте
Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.
-
Что можно немцам на рабочем месте
Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.
-
Что можно немцам на рабочем месте
Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.
-
Что можно немцам на рабочем месте
То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.
Автор: Татьяна Вайнман