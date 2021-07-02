Министерство юстиции США ввело временный мораторий на смертную казнь

Министр юстиции США Меррик Гарленд, занимающий по совместительству пост генерального прокурора, в четверг, 1 июля, ввел временный мораторий на смертные казни на федеральном уровне. По его словам, эта мера необходима для пересмотра политики ведомства в данной сфере.
"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждый в рамках федеральной системы уголовного правосудия не только пользовался правами, гарантированными конституцией и законами Соединенных Штатов, но и имел право на справедливое и гуманное обращение", - подчеркнул Гарленд. "Эти обязательства имеет особую силу в ситуации со смертной казнью", добавил он.
Минюст США пересмотрит протоколы
Когда на посту главы Белого дома находился предшественник Джозефа Байдена, Дональд Трамп, за шесть месяцев были исполнены 13 смертных приговоров, напоминает агентство AP.
Меррик Гарленд уточнил, что его ведомство пересмотрит протоколы, введенные Уильямом Барром в его бытность министром юстиции США. Точных сроков Гарленд, однако, не назвал. В связи с процедурами ранее был подан федеральный иск, в котором утверждалось, что люди, которых подвергали казни, могли испытывать боль и страдания в связи с инъекциями пентобарбитала, используемого в Соединенных Штатах с 2011 года. Кроме того, будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни.
Применение высшей меры на федеральном уровне возобновилось в 2019 году
В 2019 году, когда должность президента США занимал республиканец Дональд Трамп, применение высшей меры наказания к преступникам, осужденным на федеральном уровне, было возобновлено. Позднее, 13 января 2021 года, за неделю до инаугурации Байдена, в федеральной тюрьме, пенитенциарном учреждении Терре-Хота (штат Индиана), была сделана летальная инъекция пентобарбитала 52-летней Лизе Монтгомери.
Монтгомери была приговорена к казни в 2007 году судом Западного округа штата Миссури за то, что в 2004 году задушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт, находившуюся на восьмом месяце беременности. После этого Лиза Монтгомери, не способная рожать, похитила недоношенного ребенка, которого вырезала из тела Стиннетт.
Адвокаты Монтгомери обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Защитники, в частности, отмечали, что осужденная страдала от психического заболевания после неоднократных изнасилований отчимом в детстве.
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Автор: Илья Коваль