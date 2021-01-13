В США впервые за почти 70 лет в федеральной тюрьме казнили женщину

В США впервые за почти 70 лет - с 1953 года - казнили в федеральной тюрьме заключенную-женщину. Об этом в среду, 13 января, сообщило агентство AP.
По его данным, 52-летней Лизе Монтгомери в пенитенциарном учреждении Терре-Хота (штат Индиана) была сделана летальная инъекция пентобарбитала - барбитурата, который вызывает смерть от остановки дыхания.
Верховный суд США до этого дал разрешение на казнь, отклонив постановление об отсрочке, принятое апелляционным судом восьмого округа Соединенных Штатов.
Келли Генри, адвокат Монтгомери, назвала казнь "порочным, незаконным и ненужным проявлением авторитарной власти", сославшись на психическое заболевание свое клиентки.
Адвокаты обращались к Трампу за помилованием
Лиза Монтгомери была приговорена к казни в 2007 году судом Западного округа штата Миссури за то, что в 2004 году задушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт, находившуюся на восьмом месяце беременности. После этого Монтгомери, не имевшая возможности иметь детей, похитила недоношенного ребенка, которого вырезала из тела Стиннетт. Следствие постановило, что Монтгомери познакомилась со своей жертвой через форум для любителей рэт-терьеров. Они переписывались несколько месяцев.
Адвокаты Монтгомери обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой о ее помиловании. Защитники, в частности, отмечали, что осужденная страдала от психического заболевания после неоднократных изнасилований отчимом в детстве.
В августе 2020 года в тюрьме Терре-Хота был приведен в исполнение смертный приговор 45-летнему Киту Дуэйну Нельсону.
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Автор: Илья Коваль