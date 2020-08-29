 В США казнили пятого федерального заключенного за два месяца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2020

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Мир

В США казнили пятого федерального заключенного за два месяца

Казни на федеральном уровне в США возобновились в июле после 17-летнего перерыва. Кит Нельсон был казнен за похищение, изнасилование и убийство 10-летней девочки.

Помещение для проведения казни в тюрьме в Калифорнии (фото из архива)

Помещение для проведения казни в тюрьме в Калифорнии (фото из архива)

В тюрьме Терре-Хот в американском штате Индиана в пятницу, 28 августа, приведен в исполнение смертный приговор 45-летнему Киту Дуэйну Нельсону. Нельсон стал пятым заключенным под федеральной юрисдикцией, казненным за последние два месяца. Как сообщил его адвокат, казнь осуществлена путем смертельной инъекции.

В 1991 году Кит Дуэйн Нельсон похитил в штате Канзас 10-летнюю девочку, а затем изнасиловал и убил ее в штате Миссури. В 2003 году его приговорили к смерти. В США решение о казни преступников принимают чаще всего на уровне властей штата, но случай Нельсона относился к федеральному уровню, поскольку преступление было совершено на территории двух штатов.

По решению президента Дональда Трампа казни на федеральном уровне в США возобновились в июле после 17-летнего перерыва. Между тем казни на уровне штатов проводятся все реже. В 2019 году таким образом были казнены 22 заключенных.

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    Эффектные побеги из тюрьмы

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Григорий Аросев


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