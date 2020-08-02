Трамп настаивает на казни Джохара Царнаева

Президент США Дональд Трамп считает, что федеральное правительство должно повторно добиваться смертной казни для Джохара Царнаева, которого осудили за организацию теракта на Бостонском марафоне.
"Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это было одной из худших внутренних террористических атак с событий 11 сентября", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 2 августа.
Апелляционный суд в Бостоне 1 августа отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, подчеркивая, что решение о его виновности остается в силе. В частности, на решение об отмене приговора повлияло нарушение принципа беспристрастного отбора присяжных в ходе судебного процесса - например, тот факт, что суд проводился в том городе, где был осуществлен теракт.
Дело Царнаева апелляционный суд рассматривал около 4 лет. Приговор Царнаеву отправлен на рассмотрение новой коллегией присяжных, которая должна решить, оставить ли в силе приговор о смертной казни или заменить его на пожизненное заключение.
В апреле 2013 года Царнаев вместе со своим братом Тамерланом привел в действие два взрывных устройства во время Бостонского марафона. В результате три человека погибли, еще более 260 получили ранения. В мае 2015 года суд присяжных приговорил 22-летнего Царнаева к смертной казни. В конце июня на оглашении приговора подсудимый признался в совершении преступления и извинился перед пострадавшими и родственниками жертв теракта. Суд также обязал Царнаева выплатить родственникам жертв и пострадавшим компенсацию размером в 101 миллион долларов.
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Автор: Марина Барановская