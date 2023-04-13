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Разрушения в Херсоне (февраль 2023 года, Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance)Фото: Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance
ПолитикаРоссия

HRW сообщила о пыточных в Херсоне во время оккупации ВС РФ

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Российские войска пытали жителей Херсона и окрестностей с марта по ноябрь 2022 года, пишет Human Rights Watch.

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Российские войска незаконно задерживали и пытали жителей Херсона и его окрестностей во время оккупации с марта по ноябрь 2022 года. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в четверг, 13 апреля.

Пострадавшие и члены их семей рассказали HRW о пытках и других видах жестокого обращения в следственном изоляторе на улице Теплоэнергетиков, а также в изоляторе на улице Перекопской и во временных помещениях для задержания в здании городской администрации, сельской школе и ангаре аэропорта.

Избиения резиновыми дубинками, удары электрическим током, угрозы смерти

Речь шла о жестоких избиениях палками и резиновыми дубинками, ударах электрическим током, угрозах смерти или нанесения увечий, а также об использовании болезненных поз при задержании. Адекватная медицинская помощь при этом не оказывалась.

"Ответственные за эти ужасные действия не должны остаться безнаказанными, а жертвы и их семьи должны получить компенсацию за свои страдания и информацию о тех, кто до сих пор числится пропавшими без вести", - отметила Юлия Горбунова, старший исследователь по Украине в Human Rights Watch.

Правозащитники: В трех случаях пытки привели к летальным исходам

HRW опросила 34 человека, которые рассказали о жестоком обращении с мирными жителями во время российской оккупации Херсонской области, со 2 марта до вывода российских войск с большей части территории области 11 ноября 2022 года. Двенадцать бывших заключенных и десять членов их семей сообщили о пытках или о том, что были свидетелями пыток других заключенных, что в трех случаях привело к летальным исходам. Ранее жители области уже рассказывали экспертам о пытках в первые месяцы оккупации.

Российские войска проводили агрессивные обыски, задержания, завязывали пострадавшим глаза, силой усаживали их в автомобили, после чего доставляли в центры содержания под стражей (всего их - свыше 20), указали правозащитники.

Ранее, 11 апреля, в соцсетях появилось видео с возможной жестокой казнью солдатами РФ предполагаемого украинского военнопленного, которому отрезают голову. Служба безопасности Украины 12 апреля сообщила о начале досудебного расследования. Если подлинность видео подтвердится, это - очередное напоминание о бесчеловечности российской агрессии, указала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Она напомнила, что убийство военнопленных - серьезное нарушение Женевских конвенций и лишний раз демонстрирует "полное игнорирование Россией международного права, в частности, гуманитарного".

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