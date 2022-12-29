Александровка под Херсоном: что осталось после ухода военных РФ
После восьми месяцев боев в селе Александровка Херсонской области - ни одного уцелевшего дома. Несмотря на это, местные жители стремятся вернуться домой. Фотогалерея DW.
Восемь месяцев на передовой
Александровка превратилась во фронтовой поселок с первых дней полномасштабной войны. За восемь месяцев она несколько раз переходила под контроль то войск РФ, то ВСУ.
Уничтоженная школа
Украинские военные держали оборону Александровки до середины апреля, пытаясь не пропустить врага дальше на запад, в Николаевскую область. На фото: здание средней школы в Александровке, уничтоженное в результате российских обстрелов в марте.
Под защитой "Солнышка"
Весной местные жители скрывались от российских обстрелов в здании детского сада "Солнышко". "14 апреля они ударили по второму этажу. Чтобы потушить пожар, пришлось сливать воду из систем отопления", - рассказывает староста Александровки Наталья Каменецкая.
Оккупация детства
После оккупации Александровки россияне использовали детсад "Солнышко" как собственную базу. После себя оставили разрушенное помещение, жалуется староста, отремонтировавшая детский сад буквально перед войной. На фото: разграбленная кухня "Солнышка".
Без туристического потенциала
Последние годы в Александровке и соседнем Станиславе стремительно развивался туризм: путешественников привлекали живописные склоны Днепровского залива - "Херсонский гранд-каньон". Весной 2022 года село покинули почти все жители.
Дорога на восток
Первые новости о бегстве жителей Александровки появились в начале апреля - 15 человек преодолели 40 километров в Херсон пешком, спасаясь от обстрелов. Большинство же осталось в соседнем селе Станислав. На фото: дорога на Станислав.
Оккупанты по дворам
Отбросив ВСУ на запад в Николаевскую область, российские военные эвакуировали вглубь Херсонской области почти всех жителей Херсона. В заброшенных домах разместились оккупанты.
На память
Шестилетний Даниил показывает пулеметную ленту, которую нашел, вернувшись к себе домой после деоккупации.
Гости из "ДНР" и "ЛНР"
Контингент оккупационных сил в Александровке составляли преимущественно военнослужащие из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". На фото: интерьер одного из домов в Александровке, где размещались оккупанты.
На коленях
"Это вам за то, что восемь лет бомбили Донбасс, говорил мне один их офицер, после того как поставил на колени и приставил пистолет к голове", - вспоминает Сергей, один из 16 жителей Александровки, кто не покинул село в оккупации.
Пчел держать - не под обстрелом лежать
От российских обстрелов у Сергея еще весной погибли конь и корова, но он не оставил в беде несколько сотен голубей, которых разводит полжизни. В соседнем же дворе после российского обстрела выгорела пасека.
Поле брани
В течение лета и осени ВСУ несколько раз пытались наступать на Александровку. Улицы превратились в поле битвы, но в конце концов российская армия отступила из поселка 10 ноября.
Разграбленные воспоминания
Отступая, российские военные оставляли после себя обгоревшую технику и опустошенные дома.
Помощь со Львовщины
После восьми месяцев под обстрелами в Александровке не осталось ни одной уцелевшей крыши. Ремонтировать их приехали волонтеры из христианской церкви во Львовской области. Впрочем, уместно ли это сейчас, когда российские снаряды все еще прилетают в соседний поселок Станислав?
Разрушена, но не разграблена
Местный православный храм - маленький одноэтажный дом без постоянного священника - тоже уничтожен артиллерией. Правда, оккупанты не решились вывезти из него иконы.
Время ли восстанавливать?
"Я криком хочу кричать о восстановлении, мы входим в зиму, люди хотят возвращаться", - говорит староста Наталья Каменецкая. Сейчас в Александровку вернулись уже 90 жителей, перед войной жили почти 2,5 тысячи.
Коммуникации не восстанавливают
Через полтора месяца после деоккупации в поселке все еще нет электричества и газоснабжения. "Как включат свет, еще больше людей захотят вернуться", - считает староста.
Крыша над головой
Но чтобы начать ремонтировать разрушенное жилье, жителям Александровки нужна хоть какая-то крыша над головой. Староста мечтает о модульных домиках - временном убежище для строителей, фельдшеров, местных чиновников.
Обратно в эвакуацию
А пока большинство жителей Александровки наведывается в поселок разве что за остатками домашней утвари - пригодится в эвакуационной жизни.