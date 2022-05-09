Христианские демократы побеждают на выборах в Шлезвиг-Гольштейне

Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) побеждает на выборах в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, состоявшихся в воскресенье, 8 мая. По предварительным официальным результатам, ХДС набрал 43,4 процента голосов избирателей, значительно опередив другие партии.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), согласно предварительным данным, занимает третье место с 16 процентами голосов, оказавшись позади партии "зеленых", за которую проголосовали 18,3 процента избирателей. На четвертом месте - Свободная демократическая партия (СвДП), набирающая 6,4 процента голосов.

Партия датского меньшинства "Союз избирателей Южного Шлезвига" (SSW) заручилась поддержкой 5,7 процента проголосовавших. Между тем правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не преодолевает пятипроцентный барьер (4,4 процента) и в ландтаг не войдет.

Результаты СДПГ сильно ухудшились

По сравнению с предыдущими выборами в Шлезвиг-Гольштейне, прошедшими в 2017 году, ХДС и "зеленые" существенно улучшили свои позиции, тогда как социал-демократы, по-видимому, утратили поддержку многих избирателей. Пять лет назад христианские демократы получили 32 процента голосов, СДПГ - 27,3 процента, а "зеленые" - 12,9 процента.

Если предварительные официальные результаты подтвердятся, ХДС сможет сформировать новое правительство этой федеральной земли только с еще одной партией. Даниэль Гюнтер (Daniel Günther), вероятно, останется на второй срок в качестве премьер-министра Шлезвиг-Гольштейна.

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