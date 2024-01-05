Холдинг Фридмана и Авена требует от Украины 1 млрд долларов

Зарегистрированная в Люксембурге компания ABH Holdings SA, связанная со структурами "Альфа-Банка", подала судебный иск по возмещению ей ущерба от национализации украинских подразделений банка.

Компания ABH Holdings SA - официальный представитель структур "Альфа-Банка" - подала против Украины судебный иск, требуя возместить ей ущерб от экспроприации украинских подразделений банка "путем принудительной национализации". Сумму ущерба компания, как следует из опубликованного в четверг, 4 января, пресс-релизу на сайте ABH Holdings SA, оценила более чем в 1 млрд долларов (более 900 тысяч евро).

"Иск был подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государствами под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в заявлении. В нем утверждается, что Украина незаконно отобрала банк у владельцев, бенефициаров и акционеров и принудительно национализировала его, "сочетая методы рейдерства и военной наживы". Кроме того, по мнению ABH Holdings, украинские власти развернули кампанию дискредитации главных акционеров банка, используя против них методы "черного PR".

В число акционеров ABH Holdings входят сооснователи российской компании "Альфа Груп" Михаил Фридман и Петр Авен. Украинское отделение "Альфа-Банка" после начала российского вторжения в Украину было переименовано в Sense Bank. Тогда же его владельцев отстранили от управления. По решению правительства Украины летом 2023 года Sense Bank был национализирован и останется под государственным управлением вплоть до окончания военного положения в стране.

В октябре хакеры взломали базу клиентов банка

Украинская хакерская группировка Kiborg взломала клиентскую базу "Альфа-Банка", о чем в середине октября писало издание "Важные истории". В подтверждение взлома на официальном сайте Kiborg была опубликована часть личных данных клиентов банка, полученных группировкой: фамилии, имена, номера телефонов, карт и счетов. Среди них - Михаил Фридман, дизайнер Артемий Лебедев, архиерей Русской православной церкви Константин Копылов и другие. В пресс-службе "Альфа-Банка" сообщения о взломе назвали "фейком".

В Британии обыски у Фридмана признаны незаконными

В декабре 2022 года в лондонской резиденции Фридмана Athlone House прошли масштабные обыски с участием 50 полицейских. Как сообщало тогда Национальное агентство по борьбе с преступностью, сотрудники подразделения NCA по борьбе с клептократией задержали 58-летнего подозреваемого и еще двоих человек, которых вскоре отпустили под залог. Кроме того, были изъяты несколько цифровых устройств и значительное количество наличных денег.

По данным издания The Times, позже власти признали, что обыск дома Фридмана был незаконным и NCA должно возместить ему ущерб за незаконное проникновение, компенсировать судебные издержки и вернуть конфискованные деньги.

Украина объявила Михаила Фридмана в розыск

Михаил Фридман находится под санкциями Великобритании, США и Евросоюза. В августе 2023 года прокуратура Украины возбудила против него уголовное дело по подозрению в выводе средств Sense Bank. По данным МВД Украины, за пределы страны было выведено около 700 млн грн (примерно 1,8 млрд рублей).

В сентябре Служба безопасности Украины предъявила российскому бизнесмену подозрения в финансировании войны в Украине, а в конце декабря объявила его в розыск. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ. Среди прочего речь идет о "Тульском патронном заводе" и "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", производящем высокотехнологичное оборудование для российских боевых самолетов и вертолетов.

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