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Хоккеисты РФ и Беларуси отстранены от турниров еще на год

Сергей Ромашенко
13 февраля 2024 г.

Совет Международной федерации хоккея посчитал, что возвращать сборные России и Беларуси на международную арену пока рано. В результате обе команды теперь пропустят и чемпионат мира 2024 года.

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Человек держит российский флаг на фоне олимпийской символики в южнокорейском Канныне во время зимних Олимпийских игр 2018 года
Российские и белорусские хоккеисты еще год не смогут участвовать в международных турнирахФото: Jae C. Hong/AP/dpa/picture alliance

Сборные России и Беларуси по хоккею отстранены от международных соревнований еще на один год. Такое решение принял Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF), сообщается в пресс-релизе организации, обнародованном в понедельник, 12 февраля.

"На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25", - говорится в документе.

Россия и Беларусь пропустят еще один ЧМ по хоккею

Сборные России и Беларуси уже пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года и теперь не смогут участвовать и в ЧМ-2024. Кроме того, Беларусь не сможет принять участие в финальном раунде отбора на Олимпийские игры 2026 года, который пройдет в августе нынешнего года.

В пресс-релизе отмечается, что Совет IIHF будет продолжать следить за ситуацией и рассмотрит возможность участия сборных России и Беларуси по хоккею в международных турнирах 2025/26 года в мае 2025 года.

После вооруженного вторжения России в Украину хоккейные команды России и Беларуси, как и спортсмены этих двух стран в большинстве других видов спорта, были отстранены от международных соревнований.

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