HH X9019 E - автобус без водителя и выхлопной трубы (фото)

Гамбург • В Германии продолжают работать над созданием и введением в эксплуатацию новых моделей общественного транспорта будущего. На этой неделе в Гамбурге была представлена эта разработка - автономный электрический мини-автобус. В ближайшие два года он будет проходить испытания в портовом квартале Hafencity. До сих пор такого рода автономные шаттлы обычно используются на закрытых территориях - например, в парках, на ярмарках или курортах. А эту модель сейчас испытывают на обычных городских улицах.

Первый год автобус будет ездить здесь под присмотром - в сопровождении инженеров и техников, но без пассажиров и со скоростью до 15 километров в час. Сначала система будет учиться проезжать перекрестки на первом коротком отрезке. Затем маршрут будет удлиняться до запланированных почти двух километров. Для первых пассажиров двери - в тестовом режиме - впервые откроются в середине 2020 года.

В будущем такие шаттлы должны стать частью городской транспортной системы и развивать скорость до 50 километров в час. Пока они рассчитаны на перевозку до десяти человек на сидячих местах. Контролироваться движение будет из центральной диспетчерской городской транспортной компании, откуда дежурные смогут в случае необходимости останавливать автобусы, открывать двери и говорить с пассажирами.

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