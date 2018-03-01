 HH X9019 E - автобус без водителя и выхлопной трубы (фото) | Кадр дня | DW | 01.08.2019

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Кадр за кадром

HH X9019 E - автобус без водителя и выхлопной трубы (фото)

Такой номерной знак получил автономный электрический мини-автобус, представленный в Гамбурге.

Гамбург

Гамбург • В Германии продолжают работать над созданием и введением в эксплуатацию новых моделей общественного транспорта будущего. На этой неделе в Гамбурге была представлена эта разработка - автономный электрический мини-автобус. В ближайшие два года он будет проходить испытания в портовом квартале Hafencity. До сих пор такого рода автономные шаттлы обычно используются на закрытых территориях - например, в парках, на ярмарках или курортах. А эту модель сейчас испытывают на обычных городских улицах.

Гамбург

Первый год автобус будет ездить здесь под присмотром - в сопровождении инженеров и техников, но без пассажиров и со скоростью до 15 километров в час. Сначала система будет учиться проезжать перекрестки на первом коротком отрезке. Затем маршрут будет удлиняться до запланированных почти двух километров. Для первых пассажиров двери - в тестовом режиме - впервые откроются в середине 2020 года.

В будущем такие шаттлы должны стать частью городской транспортной системы и развивать скорость до 50 километров в час. Пока они рассчитаны на перевозку до десяти человек на сидячих местах. Контролироваться движение будет из центральной диспетчерской городской транспортной компании, откуда дежурные смогут в случае необходимости останавливать автобусы, открывать двери и говорить с пассажирами.

Смотрите также:
Какой электротранспорт предпочитают немцы

  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

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  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электровелосипеды

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


Мир тестирует беспилотные авто 

  • Самоуправляемый автобус в Мангейме

    Мир тестирует беспилотные авто

    Автобусы по вызову для пригородов

    Что делать с убыточными маршрутами общественного транспорта в малонаселенные пригороды? Летом 2017 года жителей одного из поселков близ немецкого города Мангейма начнет обслуживать электрический самоуправляемый автобус EZ10 французской фирмы Ligier, имеющий 6 сидячих и 6 стоячих мест. Работать он будет по вызову. В январе в пробных катаниях по центру города участвовали свыше 900 человек.

  • Слепой водитель в беспилотном автомобиле Google

    Мир тестирует беспилотные авто

    Небывалый шанс для инвалидов

    Никакого руля в автомобиле нет, но этому слепому американцу очень хотелось почувствовать себя настоящим водителем. Через 3-4 года подобные беспилотные машины вполне могут поступить в открытую продажу, утверждает корпорация Google. После семи лет успешных экспериментов в области автономного вождения она создала специальную фирму Waymo - и в декабре 2016 года представила ее в Сан-Франциско.

  • Самоуправляемое такси в Сингапуре

    Мир тестирует беспилотные авто

    Такси вместо личного автотранспорта

    Желание властей сократить использование в центре города личного автотранспорта способствовало тому, что первый в мире эксперимент с беспилотными такси начался в августе 2016 года в Сингапуре. Пока дюжина электромобилей разъезжает только по университетскому кварталу, а в каждой машине сидят водитель (на всякий случай) и разработчик софта из американской компании Nutonomy. Зато поездки бесплатные.

  • Самоуправляемые такси фирмы Uber в Питтсбурге

    Мир тестирует беспилотные авто

    Цель - максимальная доступность такси

    В сентябре 2016 года в американском городе Питтсбурге с самоуправляемыми автомобилями начала экспериментировать компания Uber, создавшая одноименное мобильное приложение для вызова и оплаты такси или частных водителей. Вторым местом крупномасштабного тестирования беспилотных такси выбран Сан-Франциско. Правда, пока в каждой машине в целях безопасности еще сидит настоящий таксист.

  • Беспилотный грузовик Volvo в шведской шахте

    Мир тестирует беспилотные авто

    Подземный помощник шахтеров

    На севере Швеции в октябре 2016 года начались первые в мире подземные испытания самоуправляемого грузовика. На шахте в Кристинеберге оснащенный лазерными сенсорами серийный Volvo FMX на глубине в 1300 метров "учится" самостоятельно перевозить добытую руду. До конца 2017 года будут тестироваться четыре беспилотных самосвала, призванные сделать труд шахтеров более эффективным и безопасным.

  • Грузовик Daimler едет в автономном режиме по автобану

    Мир тестирует беспилотные авто

    Меньше аварий благодаря автопилоту

    Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler начал тестировать беспилотные тягачи еще в 2015 году - на пустынных трассах в американском штате Невада и в густом автопотоке на немецком автобане близ Штутгарта. Разработчики утверждают, что использование автопилота существенно снизит опасность дорожных аварий и облегчит труд дальнобойщиков. Но в перспективе сделает эту профессию умирающей.

  • Самоуправляемый автобус и пешеход в Швейцарии

    Мир тестирует беспилотные авто

    Софт еще требует доработки

    Беспилотный автобус в ходе начавшихся в августе 2016 года испытаний в швейцарском кантоне Валлис безошибочно распознавал пешеходов и тормозил. Но вот открытую заднюю дверь припаркованного коммерческого автомобиля ехавший в конце сентября на максимальной скорости 20 километров в час самоуправляемый автобус все же "не заметил". После этой аварии эксперимент был приостановлен для доработки софта.

  • Прототип легкового автомобиля компании Toyota на выставке CES в Лас-Вегасе

    Мир тестирует беспилотные авто

    Надежность, дизайн, комфорт

    В январе 2017 года японская компания Toyota представила на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES в американском городе Лас-Вегасе прототип легкового автомобиля, который благодаря искусственному интеллекту сможет не только самостоятельно перемещаться, коммуницируя с другими участниками дорожного движения, но и учитывать привычки и предпочтения владельца машины.

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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