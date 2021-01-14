В ХДС/ХСС назвали провокацией фонд по спасению "Северного потока - 2"

Фракция в бундестаге Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правительство ФРГ, считает решение земли Мекленбург - Передняя Померания создать региональный фонд для спасения газопровода "Северный поток - 2" от санкций США ударом по перезагрузке отношений с Вашингтоном. Об этом, в частности, заявил в опубликованном в пятницу, 15 января, интервью Süddeutsche Zeitung зампредседателя фракции Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul).

"Меньше всего нам сейчас необходимы подобные провокации", - отметил Вадефуль. По его словам, учреждение фонда, в котором серьезную роль будет играть российский концерн "Газпром", не может быть расценено американцами иначе, чем провокация. Вадефуль продолжает считать неприемлемыми введенные администрацией Трампа санкции против строителей газопровода, однако выход из ситуации он видит в переговорах с новой администрацией Джо Байдена. Ранее скептически о фонде высказался и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

7 января парламент находящейся на территории бывшей ГДР федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания принял решение создать региональный фонд под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Его ключевой задачей станет содействие достройке "Северного потока-2" путем выведения из-под санкций США фирм, являющихся поставщиками проекта или оказывающих ему сервисные услуги.

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