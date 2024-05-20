Харьковская ОВА: ВСУ контролируют 60% Волчанска

Вооруженные силы Украины примерно на 60% контролируют город Волчанск Харьковской области. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

По его словам, в городе не утихают обстрелы. "Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", - рассказал Семенуха.

Штурмы Волчанска не прекращаются, поскольку российские войска стремятся "вытолкнуть" ВСУ за пределы населенного пункта, добавил представитель ОВА.

Россия усилила обстрелы Харьковской области на фоне нового наступления

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и в последующие дни взяли под контроль боле десятка населенных пунктов на севере области.

Украинские вооруженные силы перебросили навстречу российским войскам значительные резервы, которые, как сообщал Генштаб ВСУ, позволили стабилизировать оборону и остановить продвижение противника.

17 мая Владимир Путин заявил, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Наступательную операцию он объяснил стремлением создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ.

Между тем, по оценке командвоания НАТО в Европе, российская армия в Харьковской области не располагает достаточным потенциалом для захвата Харькова.