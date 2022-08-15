Хамид Карзай назвал позором уход США из Афганистана

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай резко раскритиковал США за то, как те год тому назад покинули его страну и отдали ее исламскому радикальному движению "Талибан". "Это очень печально. То, как Соединенные Штаты ушли из Афганистана, было позором. Оскорбительно для нас и болезненно для американского народа", - сказал он в интервью медиакомпании DW, обнародованном в воскресенье, 14 августа.

Карзай на фоне возвращения к власти талибов призвал афганцев сплотиться и бороться за свои права, в том числе за право девочек и женщин на образование. Он исключил возможность эмиграции, подчеркнув, что родину не бросают в трудное время. "Это наша страна. Это наш дом. Свой дом не бросают, когда становится трудно. Ты остаешься дома и приводишь свой дом в порядок. Коротко и ясно", - сказал бывший президент.

Афганистан как жертва терроризма

Хамид Карзай не согласился с мнением о том, что ликвидация американцами лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири может вновь превратить Афганистан в спонсора международного терроризма. "Афганистан никогда не был спонсором глобального террора. Афганистан был жертвой глобального террора. Афганский народ был самой крупной жертвой терроризма. Афганцы столь сильно сочувствуют жертвам террора во всем мире, поскольку мы сами пострадали еще сильнее. Афганцы очень сильно сочувствуют жертвам трагедии 11 сентября, поскольку мы пострадали первыми", - пояснил он.

"Афганцы - жертвы терроризма, и потому, к несчастью, стали и жертвами борьбы против терроризма. Поэтому не хотим иметь ничего общего с террором. Что же касается инцидента с аз-Завахири, то американцы сообщили, что убили его. "Талибан" заявил, что ему было неизвестно о присутствии аз-Завахири в Кабуле и что они проведут расследование. Так что дождемся результатов расследования", - отметил Карзай.

Тяжелая экономическая ситуация

На фоне тяжелейшей экономической ситуации в Афганистане, где от недоедания страдает почти половина населения, Карзай призвал афганцев к единству. "К управлению страной нужно привлечь весь афганский народ. Я как братьев призываю талибов считать братьями и сестрами всех афганцев, даже тех, кто против них и кто подумывает о сопротивлении. С ними необходимо связаться и вернуть их в политический процесс, к национальному диалогу, чтобы в атмосфере единства и с помощью слова начертать путь к лучшему будущему. Именно с этим призывом я уже неоднократно обращался к "Талибану", - напомнил Карзай.

Бывший афганский президент отверг мнение о том, что Афганистан - потерянная страна. "Мы не потерянная страна. Мы - в числе старейших стран и цивилизаций в этой части света. Это всего лишь мгновение в нашей тысячелетней истории. Это уйдет, и мы вновь встанем на ноги и станем сильными. Не потерян Афганистан и для женщин. Если бы это было так, то это означало бы, что Афганистан потерял себя сам. Мы не допустим этого. Женщины будут получать образование. Они будут инженерами, врачами и журналистами, депутатами парламента, и у них все будет хорошо. Придет время, и вы увидите это", - подытожил бывший президент Афганистана.

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