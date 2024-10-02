ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Палестинская радикальная группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 1 октября в Яффо - южном районе Тель-Авива, сообщили в среду, 2 октября, западные СМИ со ссылкой на заявление военного крыла ХАМАС "Бригады Изеддин аль-Кассам".

По сведениям газеты The Times of Israel, двое совершивших нападение террористов - Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона - члены ХАМАС.

Нападение на трамвайной остановке

Двое вооруженных боевиков накануне вечером открыли огонь из автомата по мирным жителям на трамвайной остановке в Яффо. Нападавшие были нейтрализованы, заявили в полиции.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли семь человек в возрасте от 24 до 42 лет и еще 16 получили ранения. По данным СМИ, среди погибших - граждане Греции и Грузии, среди раненых - украинка.