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ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Сергей Ромашенко
2 октября 2024 г.

Двое террористов, совершивших нападение в районе Яффо - члены палестинской радикальной группировки. Среди жертв теракта - граждане Грузии и Украины.

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Боевики ХАМАС (фото из архива)
Боевики ХАМАС (фото из архива)Фото: Yousef Masoud/ZUMA Press/picture alliance

Палестинская радикальная группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 1 октября в Яффо - южном районе Тель-Авива, сообщили в среду, 2 октября, западные СМИ со ссылкой на заявление военного крыла ХАМАС "Бригады Изеддин аль-Кассам".

По сведениям газеты The Times of Israel, двое совершивших нападение террористов - Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона - члены ХАМАС.

Нападение на трамвайной остановке

Двое вооруженных боевиков накануне вечером открыли огонь из автомата по мирным жителям на трамвайной остановке в Яффо. Нападавшие были нейтрализованы, заявили в полиции.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли семь человек в возрасте от 24 до 42 лет и еще 16 получили ранения. По данным СМИ, среди погибших - граждане Греции и Грузии, среди раненых - украинка.

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