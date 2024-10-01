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В Тель-Авиве двое мужчин открыли огонь по прохожим

Ася Миллер
1 октября 2024 г.

В результате нападения в южном пригороде Тель-Авива Яффо шесть человек погибли и не менее девяти были ранены. Нападавшие убиты сотрудниками правоохранительных органов, пишет The Jerusalem Post.

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Вид на Тель-Авив (архивное фото)
Вид на Тель-Авив (архивное фото)Фото: Amir Cohen/Reuters

Шесть человек погибли и не менее девяти были ранены в результате стрельбы в южном пригороде Тель-Авива Яффо во вторник, 1 октября, сообщила полиция. Четверо раненых находятся в критическом состоянии. Огонь из автоматического оружия по прохожим открыли двое мужчин. Как сообщает газета The Jerusalem Post, нападавшие были убиты сотрудниками правоохранительных органов.

По данным израильских СМИ, перед тем как открыть стрельбу на улице, злоумышленники произвели выстрелы в трамвае, на выходе из которого их засняла камера видеонаблюдения. Полиция подозревает, что в районе, где произошел инцидент, может находиться по крайней мере еще один сообщник стрелявших.

Стрельба в Тель-Авиве произошла на фоне объявления в Израиле воздушной тревоги из-за масштабной ракетной атаки со стороны Ирана. По Израилю были выпущены в общей сложности около 200 ракет.

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