ХАМАС приостановил выезд иностранцев из сектора Газа

Иностранцы не смогут покинуть сектор Газа, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет, сообщило агенство dpa со ссылкой на власти.

После израильского удара по машине скорой помощи террористическая группировка ХАМАС приостановила выезд из сектора Газа в Египет иностранцев, раненых палестинцев, а также палестинцев с двойным гражданством.

Источник, близкий к Красному полумесяцу Египта, в субботу, 4 ноября, подтвердил агентству dpa, что власти в Газе запретили сотрудникам палестинского Красного полумесяца доставлять раненых в Египет. В то же время, согласно заявлениям властей, иностранцы не смогут покинуть сектор Газа, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет, а для того нужно создать безопасные пути для проезда машин скорой помощи до пограничного пункта Рафах.

США: ХАМАС пытался вывезти боевиков в Египет

Во время наземной операции в северной части сектора Газа израильская армия, по ее собственным данным, в пятницу нанесла удар по машине скорой помощи, которую использовала группировка ХАМАС. В результате "был уничтожен ряд террористов", сообщил представитель ЦАХАЛ.

По информации администрации США, ХАМАС пыталась переправить своих боевиков через временно открывшийся пограничный переход Рафах из сектора Газа в Египет. Члены ХАМАС числились в списке тяжелораненых палестинцев, которых должны были вывезти в Египет в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве США, сообщило 4 ноября агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По этим данным, треть людей из списка были "членами и боевиками ХАМАС".

В субботу выезда из сектора Газа ожидали 730 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на египетские власти. Среди них было 386 граждан США и 151 гражданин Германии. По данным египетского Красного полумесяца, за месяц войны сектор Газа смогли покинуть 1102 иностранца и палестинца с двойным гражданством.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.



Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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