Хакасский журналист приговорен к 5,5 года по делу о "фейках"

Cуд признал главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева виновным в распространении "фейков" об армии РФ с использованием служебного положения. Афанасьеву также запретили работать журналистом на 2,5 года.

Абаканский городской суд приговорил главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева к лишению свободы сроком 5,5 года в колонии общего режима, признав его виновным в распространении "фейков" о российской армиис использованием служебного положения. Об этом сообщила в четверг, 7 сентября, прокуратура Хакасии.

Кроме того, Афанасьева лишили права после освобождения заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью в течение двух с половиной лет. В законную силу приговор еще не вступил.

Дело Михаила Афанасьева

Прокуратура требовала приговорить 47-летнего журналиста к шести годам в колонии общего режима и запретить ему в течение трех лет размещать материалы в СМИ и интернете. Михаил Афанасьев находится под арестом с апреля 2022 года.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала статья "Нового фокуса" о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались воевать. По версии следствия, Афанасьев опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признал вину и настаивал на том, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. Как писала "Новая газета" со ссылкой на материалы дела, опубликованная "Новым фокусом" информация подтвердилась в ходе допросов в рамках дела Афанасьева. "Мемориал" признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.

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