Хабаровчане призывают перевести Фургала под домашний арест

Очередной митинг в поддержку арестованного по обвинению в заказных убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялся в субботу, 7 ноября, несмотря на холод и слякоть. Как сообщает хабаровское онлайн-издание Dvhab.ru, в этом мероприятии приняли участие несколько десятков человек. В свою очередь, администрация города говорит о 250 собравшихся.

В полдень по местному времени митингующие встретились у здания правительства региона. Некоторые из них скандировали лозунг: "Коррупция достала - Москва верни Фургала". Сотрудники полиции предупредили протестующих о том, что проведение массовых мероприятий в регионе незаконно из-за пандемии коронавируса.

Подписи в поддержку Сергея Фургала

Сообщается, что во время акции 7 ноября ее участники подписали обращение к суду с просьбой перевести политика под домашний арест. Подписи в поддержку Фургала собирали и его сторонники в других городах России, пишет Dvhab.ru.

По данным пресс-службы администрации Хабаровска, за время проведения несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края было выявлено 371 административное правонарушение. По результатам рассмотрения дел судами принято 355 решений: выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 млн рублей, проведено 57 административных арестов, 39 человек отправлены на обязательные работы, указали в пресс-службе. Кроме того, сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю за прошедшие месяцы вручили владельцам транспортных средств 2033 предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Дело Сергея Фургала

Предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с большим преимуществом опередил действовавшего губернатора - представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта. На посту главы региона он пользовался высоким доверием жителей края.

О задержании Фургала Следственный комитет (СК) сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Фургала с должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев. 3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

В сентябре же, по сведениям информагентства ТАСС, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на принадлежащие Фургалу земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье.

После ареста и этапирования Фургала в Москву жители Хабаровска начали выходить на мирные акции протеста, который не прекращаются до сегодняшнего дня. К хабаровчанам присоединяются также жители ряда других дальневосточных городов.

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