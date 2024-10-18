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ГУР: В ноябре на войне окажутся 11 000 солдат из КНДР

Евгений Жуков
18 октября 2024 г.

В ГУР Минобороны Украины полагают, что тысячи северокорейских военных начнут воевать за РФ уже в ноябре. Сеул видит в отправке Пхеньяном войск в Россию серьезную угрозу безопасности для всего международного сообщества.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын среди солдат подразделения специальных операций
Северокорейский лидер Ким Чен Ын среди солдат подразделения специальных операцийФото: KCNA/YONHAP/picture alliance

По данным украинской разведки, в восточных регионах России для участия в войне в Украине проходят подготовку около 11 тысяч северокорейских солдат. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию The War Zone в четверг, 17 октября, что они будут готовы принять участие в боевых действиях уже с 1 ноября.

По словам Буданова, пехотные войска из КНДР будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат, как ожидается, будет направлено в Курскую область. Куда отправятся остальные северокорейские войска, пока неясно. "Сейчас у нас нет полной картины", - приводит The War Zone слова главы ГУР.

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что в общей сложности КНДР планирует отправить для участия в войне против Украины 10 тысяч своих солдат из разных родов войск.

Сеул видит в отправке войск КНДР в Россию серьезную угрозу международной безопасности

В Сеуле согласны с тем, что какое-то количество северокорейских военнослужащих находится в России и участвует в войне в Украине, однако чиновники Южной Кореи не дают четкого ответа о характере и масштабах такого развертывания. 18 октября президент страны Юн Сук Ёль провел экстренную встречу по вопросам безопасности с ключевыми представителями разведки, армии и национальной безопасности, на которой обсуждалось участие в войне северокорейских войск. В заявлении президентской канцелярии указывается, что отправка Северной Кореей войск в Россию представляет собой серьезную угрозу безопасности не только для Южной Кореи, но и для всего международного сообщества, и Сеул "ответит на этот шаг всеми доступными средствами".

О том, что Северная Корея может направить регулярные войска в Украину для поддержки России, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил еще 8 октября.

В начале октября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что военные КНДР в оккупированной РФ Донецкой области следят за состоянием переданных РФ боеприпасов.

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