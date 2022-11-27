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Старт многоразового грузового космическего корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX
Старт многоразового грузового космическего корабля Cargo Dragon Фото: Craig Bailey/Florida Today/AP/dpa/picture alliance
НаукаСША

Грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Жан Рофе
40 мин. назад

Космический "грузовик" компании SpaceX доставил продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

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Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье, 27 ноября, совершил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в автономном режиме в 07.39 по времени восточного побережья США (15.39 мск). Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Космический "грузовик" доставит на МКС продовольствие и оборудование

Это уже 26-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС, он осуществляется в рамках контракта NASA и компании Илона Маска SpaceX. Изначально старт был запланирован на 22 ноября, однако он был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. 25-я миссия корабля Dragon продолжалась с 15 июля по 20 августа 2022 года.

Космический "грузовик" доставит на станцию около 3,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов. В числе прочих грузов на МКС отправились две новые солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования. Кроме того, на борту корабля - оборудование и семена для экспериментов по выращиванию низкорослых помидоров с прицелом на будущие длительные космические путешествия.

Модифицированный вариант корабля, в шестой раз осуществляющий полет к МКС, вмещает на 20 процентов больше груза и может автономно стыковаться со станцией. Во время полета Cargo Dragon снабжается энергией с помощью солнечных батарей. Он также является единственным поставляющим грузы на МКС кораблем, способным возвращать их на землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе станции до января

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС 45 дней. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем станции на орбите общим весом более 2,3 тонн.

В настоящее время на МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио, а также прибывшие 6 октября на корабле Crew Dragon два астронавта NASA - Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавтка "Роскосмоса" Анна Кикина.

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