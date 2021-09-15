 ″Гринпису″ - 50 лет (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.09.2021

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Культура и стиль жизни

"Гринпису" - 50 лет (фотогалерея)

Акции Greenpeace всегда привлекали и привлекают к себе внимание. В нашей галерее - лишь некоторые из них за последние пять десятилетий.

  • Активисты Гринпис на одноименном паруснике

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против атомного оружия

    В 1971 году США проводили атомные испытания у берегов Аляски. Свою акцию против этих взрывов активисты назвали "Гринпис". Они хотели проникнуть в зону испытаний на одноименном паруснике. Попытка не удалась, но название осталось: "Гринпис" стала самой известной экологической организацией в мире.

  • Французские военные на борту лодки Гринпис

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Военные атаковали лодку

    Французское государство не хочет, чтобы его беспокоили во время ядерных испытаний, и жестоко реагирует. В 1973 году катер "Гринпис" был протаранен французским военным кораблем. В 1985 году французский секретный агент потопил лодку "Гринпис" в Новой Зеландии, погиб фотограф. После 188 испытаний атомных бомб Франция в 1996 году прекратила их.

  • 1981: активисты Гринпис поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге.

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против пестицидов

    В 1981 году активисты "Гринпис" поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге. Здесь производились яды для сельского хозяйства, а в атмосферу выбрасывались диоксины. Заводу пришлось закрыться, однако продажи пестицидов во всем мире выросли. Они продолжают наносить огромный вред здоровью и экологии. По этой причине "Гринпис " продолжает бороться за запрет этих опасных веществ.

  • Лодка с активистами Гринписа близко приблизилась к китобойному судну

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против китобойного промысла

    Широко известны и протесты "Гринписа" против китобойного промысла. Мораторий, действующий с 1986 года и запрещающий коммерческую охоту на китов, стал большим успехом "Гринписа". Однако Исландия, Норвегия и Япония игнорируют этот запрет, поэтому протестные акции продолжаются, как на этом фото - перед японским китобойным судном.

  • Акция протеста против затопления старой платформы в море

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Нефтяная промышленность

    В 1995 году активисты "Гринпис" поднялись на борт нефтяной платформы Brent Spar в Северном море. Shell хотела затопить эту старую платформу. Автомобилисты проявили солидарность и бойкотировали заправочные станции Shell. Компания от планов отказаласья. Сегодня протесты направлены против нефтяной промышленности, поскольку она игнорирует цель - снижение средней температуры планеты на 1,5 градуса.

  • Будущее планеты в ваших руках - баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Защита биоразнообразия

    В 2006 году активисты "Гринпис" развернули огромный баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро по случаю конференции ООН по биоразнообразию: "Будущее планеты в ваших руках". Активисты предостерегают от опасности массового исчезновения животных и растений из-за расширения промышленного сельского хозяйства. Этот процесс представляет угрозу будущих поколений.

  • Активистка поднимается на вершину трубы угольной электростанции

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против угольных электростанций

    В 2009 году активисты "Гринпис" поднялись на 200-метровую трубу британской угольной электростанции Kingsnorth и вынудили ее закрыть. Эта акция и последовавший за ней судебный процесс помогли Великобритании стать примером поэтапного отказа от угля. Почти все угольные электростанции в стране закрыты, последняя будет остановлена в 2024 году.

  • В руках активиста под водой транспарант и бутылка из под Кока-Колы

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Пластиковые отходы

    "Гринпис" давно объявил войну пластиковым отходам. Активисты требуют отказаться от использования микропластика в косметике, запретить одноразовую пластиковую посуду и так далее. Некоторых изменений уже удалось добиться, но до полной победы пока еще далеко.

  • Модели на фоне рисового поля с транспарантами в руках

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    За чистую моду

    "Гринпис" призывает компании, производящие одежду, отказаться от использования опасных химикалий. С 2014 года 80 компаний взяли на себя обязательство отказаться от них. На этом снимке индонезийские модели рекламируют экологически чистую моду на рисовом поле в провинции Западная Ява. Рисовое поле было заражено опасными отходами текстильной промышленности.

  • Протестный баннер на здании ресторана Burger King в Лондоне

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Тропические леса

    Мясо уничтожает тропический лес: многие люди еще не осознают эту связь. "Гринпис" обращает на это внимание своим баннером в лондонском ресторане Burger King. Спрос на мясо ведет к выжиганию лесов в Амазонии. На освобождаемых таким образом землях устраивают пастбища для крупного рогатого скота и соевые плантации. Все это делается ради экспорта мяса и в ущерб экологии.

  • Протестная акция под Кельном

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Будущее без угольной энергии

    Эта угольная электростанция недалеко от Кельна выбрасывает более 14 миллионов тонн CO2 в год. Правительство не хочет закрывать ее до 2038 года, а цель - снижение температуры на 1,5 градуса - находится под угрозой. "Гринпис" активно протестует против этой политики и поддерживает движение Fridays for Future.

  • Российские активисты Гринпис протестуют против размещения ядерных отходов на территории России

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против "урановых хвостов"

    Активисты российского представительства "Гринпис" 18 сентября 2020 года организовали акцию под лозунгом "Россия - не ядерная свалка". Волонтеры развесили в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге баннеры с таким слоганом. Таким образом экоактивисты выразили протест против ввоза в Россию так называемых "урановых хвостов" и хранения чужих ядерных отходов на территории страны.

  • Акция украинских активистов Гринписа в Припяти

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    "Гринпис" в Припяти

    Во время 30-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 25 апреля 2016 года, активисты "Гринпис" в защитной одежде посетили небольшой украинский городок Припять, который был заброшен из-за повышенного радиоактивного фона после катастрофы в 1986 году.

    Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц


  • Активисты Гринпис на одноименном паруснике

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против атомного оружия

    В 1971 году США проводили атомные испытания у берегов Аляски. Свою акцию против этих взрывов активисты назвали "Гринпис". Они хотели проникнуть в зону испытаний на одноименном паруснике. Попытка не удалась, но название осталось: "Гринпис" стала самой известной экологической организацией в мире.

  • Французские военные на борту лодки Гринпис

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Военные атаковали лодку

    Французское государство не хочет, чтобы его беспокоили во время ядерных испытаний, и жестоко реагирует. В 1973 году катер "Гринпис" был протаранен французским военным кораблем. В 1985 году французский секретный агент потопил лодку "Гринпис" в Новой Зеландии, погиб фотограф. После 188 испытаний атомных бомб Франция в 1996 году прекратила их.

  • 1981: активисты Гринпис поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге.

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против пестицидов

    В 1981 году активисты "Гринпис" поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге. Здесь производились яды для сельского хозяйства, а в атмосферу выбрасывались диоксины. Заводу пришлось закрыться, однако продажи пестицидов во всем мире выросли. Они продолжают наносить огромный вред здоровью и экологии. По этой причине "Гринпис " продолжает бороться за запрет этих опасных веществ.

  • Лодка с активистами Гринписа близко приблизилась к китобойному судну

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против китобойного промысла

    Широко известны и протесты "Гринписа" против китобойного промысла. Мораторий, действующий с 1986 года и запрещающий коммерческую охоту на китов, стал большим успехом "Гринписа". Однако Исландия, Норвегия и Япония игнорируют этот запрет, поэтому протестные акции продолжаются, как на этом фото - перед японским китобойным судном.

  • Акция протеста против затопления старой платформы в море

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Нефтяная промышленность

    В 1995 году активисты "Гринпис" поднялись на борт нефтяной платформы Brent Spar в Северном море. Shell хотела затопить эту старую платформу. Автомобилисты проявили солидарность и бойкотировали заправочные станции Shell. Компания от планов отказаласья. Сегодня протесты направлены против нефтяной промышленности, поскольку она игнорирует цель - снижение средней температуры планеты на 1,5 градуса.

  • Будущее планеты в ваших руках - баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Защита биоразнообразия

    В 2006 году активисты "Гринпис" развернули огромный баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро по случаю конференции ООН по биоразнообразию: "Будущее планеты в ваших руках". Активисты предостерегают от опасности массового исчезновения животных и растений из-за расширения промышленного сельского хозяйства. Этот процесс представляет угрозу будущих поколений.

  • Активистка поднимается на вершину трубы угольной электростанции

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против угольных электростанций

    В 2009 году активисты "Гринпис" поднялись на 200-метровую трубу британской угольной электростанции Kingsnorth и вынудили ее закрыть. Эта акция и последовавший за ней судебный процесс помогли Великобритании стать примером поэтапного отказа от угля. Почти все угольные электростанции в стране закрыты, последняя будет остановлена в 2024 году.

  • В руках активиста под водой транспарант и бутылка из под Кока-Колы

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Пластиковые отходы

    "Гринпис" давно объявил войну пластиковым отходам. Активисты требуют отказаться от использования микропластика в косметике, запретить одноразовую пластиковую посуду и так далее. Некоторых изменений уже удалось добиться, но до полной победы пока еще далеко.

  • Модели на фоне рисового поля с транспарантами в руках

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    За чистую моду

    "Гринпис" призывает компании, производящие одежду, отказаться от использования опасных химикалий. С 2014 года 80 компаний взяли на себя обязательство отказаться от них. На этом снимке индонезийские модели рекламируют экологически чистую моду на рисовом поле в провинции Западная Ява. Рисовое поле было заражено опасными отходами текстильной промышленности.

  • Протестный баннер на здании ресторана Burger King в Лондоне

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Тропические леса

    Мясо уничтожает тропический лес: многие люди еще не осознают эту связь. "Гринпис" обращает на это внимание своим баннером в лондонском ресторане Burger King. Спрос на мясо ведет к выжиганию лесов в Амазонии. На освобождаемых таким образом землях устраивают пастбища для крупного рогатого скота и соевые плантации. Все это делается ради экспорта мяса и в ущерб экологии.

  • Протестная акция под Кельном

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Будущее без угольной энергии

    Эта угольная электростанция недалеко от Кельна выбрасывает более 14 миллионов тонн CO2 в год. Правительство не хочет закрывать ее до 2038 года, а цель - снижение температуры на 1,5 градуса - находится под угрозой. "Гринпис" активно протестует против этой политики и поддерживает движение Fridays for Future.

  • Российские активисты Гринпис протестуют против размещения ядерных отходов на территории России

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против "урановых хвостов"

    Активисты российского представительства "Гринпис" 18 сентября 2020 года организовали акцию под лозунгом "Россия - не ядерная свалка". Волонтеры развесили в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге баннеры с таким слоганом. Таким образом экоактивисты выразили протест против ввоза в Россию так называемых "урановых хвостов" и хранения чужих ядерных отходов на территории страны.

  • Акция украинских активистов Гринписа в Припяти

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    "Гринпис" в Припяти

    Во время 30-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 25 апреля 2016 года, активисты "Гринпис" в защитной одежде посетили небольшой украинский городок Припять, который был заброшен из-за повышенного радиоактивного фона после катастрофы в 1986 году.

    Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц


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Контекст

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