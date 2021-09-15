"Гринпису" - 50 лет (фотогалерея)

Акции Greenpeace всегда привлекали и привлекают к себе внимание. В нашей галерее - лишь некоторые из них за последние пять десятилетий.
Активисты Fridays for Future, Greenpeace и Ende Gelände напомнили о планах отказа от угольной энергетики в Германии и хотят препятствовать работе станции Даттельн-4. Полиция назвала протесты мирными.
Представитель Ангелы Меркель назвал действия активистов безответственными. Незадолго до начала игры между ФРГ и Францией на ЧЕ по футболу активист "Гринпис" приземлился на дельтаплане на трибуне со зрителями.
Представитель "Гринпис" в России Елена Сакирко рассказала DW о первых результатах работы экспедиции, выясняющей причины природного бедствия на Камчатке.
600 тонн ядерных отходов далее отправят поездом из Санкт-Петербурга в Новоуральск. Груз поедет мимо жилых домов, отмечают экологи.
Компания Urenco планирует до конца 2022 года вывезти в РФ 12 тысяч тонн ядерных отходов. Более 3500 тонн отходов уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат, сообщает "Гринпис".