"Гринпису" - 50 лет (фотогалерея)

Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

Против пестицидов

В 1981 году активисты "Гринпис" поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге. Здесь производились яды для сельского хозяйства, а в атмосферу выбрасывались диоксины. Заводу пришлось закрыться, однако продажи пестицидов во всем мире выросли. Они продолжают наносить огромный вред здоровью и экологии. По этой причине "Гринпис " продолжает бороться за запрет этих опасных веществ.