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Бывшая зам-председателя Европарламента Ева Кайли (фото из архива)
Бывшая зам-председателя Европарламента Ева КайлиФото: EP/REUTERS
ПреступностьГреция

Греция попросила Панаму проверить счета экс-вице-главы ЕП

Александра Иванова
37 мин. назад

В интернете всплыли документы, якобы свидетельствующие, что у экс-вице-председателя Европарламента Евы Кайли и ее родителей были счета в панамском банке, на которые поступали деньги из Катара.

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Власти Греции запросили у Панамы информацию относительно возможных денежных переводов из Катара на счета, связанные с бывшим вице-председателем Европарламента Евой Кайли. Об этом сообщает онлайн-издание Politico вечером в четверг, 29 декабря.

По сведениям издания, председатель греческого ведомства по противодействию отмыванию денег Харалампос Вурлиотис направил властям Панамы, имеющей репутацию налоговой гавани с непрозрачной финансовой системой, срочный запрос с целью выяснить, была ли переведена из Катара сумма в 20 млн евро на счета, открытые Кайли или кем-то из ее родственников.  

Документы по счетам Кайли в Панаме

Это произошло после того, как в соцсетях начали курсировать сообщения, которые затем подхватили испанские и греческие СМИ, с публикацией банковских документов, якобы подтверждающих, что у Евы Кайли, ее отца Александроса Кайлиса и матери Марии Игнатиаду есть счета в панамском банке Bladex, на которые поступали миллионные переводы из Катара.

Адвокат политика настаивает на ее невиновности. По его словам, обнародованные в интернете документы являются фейком, а сам он уже обратился к греческим властям с просьбой связаться с Панамой "с целью установить факт подделки документов о мифических денежных переводах из Катара Еве Кайли".

Заморозка счетов и имущества Кайли в Греции

В настоящий момент Кайли дожидается в Брюсселе суда по обвинению в коррупции. Вскоре после ее ареста, проведенного 9 декабря, греческие власти заморозили у себя в стране все активы евродепутата и ее семьи. В конце декабря греческие власти заморозили также право собственности Кайли и ее мужа Франческо Джорджи в отношении участка земли площадью 1 гектар на острове Парос. Также был заморожен и счет, с которого был сделан перевод при его покупке. Адвокат евродепутата утверждает, что сделка была законной, а землю Ева Кайли и ее муж приобрели на сбережения.

Коррупционный скандал вокруг Евы Кайли

Одна из 14 вице-председателей Европарламента Ева Кайли одновременно была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир". В начале декабря Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира.

13 декабря на пленарном заседании депутатов Европарламента в Страсбурге 625 из 628 депутатов проголосовали за отставку Евы Кайли с поста заместителя председателя законодательного органа ЕС.

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