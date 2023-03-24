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Клаудиа Рот
Клаудиа Рот Фото: Barbara Munker/dpa/picture-alliance
КультураГермания

Госминистр ФРГ вернула Netfliх деньги за билет на "Оскар"

Марина Борисова
40 мин. назад

Netflix оплатил билет на церемонию вручения "Оскаров" госминистру ФРГ по вопросам культуры и СМИ. Клаудия Рот приняла приглашение, побывала на церемонии, но потом решила вернуть деньги за билет - из личых средств.

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История с приглашением государственного министра по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудии Рот (Claudia Roth) на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" в этом году получила продолжение. В четверг, 23 марта, из сообщений газеты Süddeutsche Zeitung стало известно, что госминистр оплатила билет на церемонию вручения "Оскар" из своих личных средств.

Речь идет о 2250 евро. Сначала эту сумму оплатила американская компания Netflix, которая пригласила госминистра ФРГ приехать в Лос-Анджелес. Режиссер картины "На Западном фронте бе перемен" Эдвард Бергер (Edward Berger) был в числе тех, кто непременно хотел видеть министра на мероприятии. Присутствие Клаудии Рот, по мнению съемочной группы, должно было придать значимости триумфу немецкого кинематографа. Netflix выделил средства на то, чтобы команда фильма "На Западном фронте без перемен" была достойно представлена в Голливуде. И билет немецкого госминистра был частью этого выделенного контингента. Рот приняла приглашение, выступила с речью и отметила рекордный успех немецкой картины в Лос-Анджелесе. А потом решила вернуть деньги за билет компании Netflix, сообщил ее помощник газете Süddeutsche Zeitung.

Фильм немецкого режиссера был номинирован на "Оскар" сразу в девяти категориях. По итогам антивоенная драма "На западном фронте без перемен" была удостоена четырех наград. Картина режиссера Эдварда Бергера стала первым немецким фильмом за последние 16 лет, удостоенным "Оскара".

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