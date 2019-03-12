Госдума против гражданских свобод: главное - запретить!

Пакет законопроектов, ограничивающих деятельность несогласных с политикой Кремля, поступил в Госдуму РФ. Сергей Елкин о депутатах, говорящих о "цензуре на YouTube" и "антироссийском вмешательстве".
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В Госдуме - новая серия законопроектов, призванных, как уверяют депутаты, оградить Россию от тлетворного влияния. DW - о том, в чем на самом деле суть таких законодательных инициатив.
Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.