 Госдума отменила ″день тишины″ при многодневном голосовании | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Госдума отменила "день тишины" при многодневном голосовании

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий предвыборную агитацию до начала первого дня голосования.

Государственная дума РФ

Государственная дума РФ

Государственная дума РФ отменила так называемый "день тишины" при проведении многодневного голосования. В четверг, 22 апреля, депутаты нижней палаты одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий предвыборную агитацию вплоть до начала первого дня выборов.

Агитация по-прежнему запрещена в дни голосования

При этом запрет на агитацию в дни голосованиясохраняется. Законопроект инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и внесен в Думу правительством РФ в августе 2020 года.

Еще одно изменение касается кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборы, и разрешает им обжаловать решение избиркома в суде в течение пяти дней после решения последней инстанции. Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующим конституции существовавший порядок, по которому судебный иск разрешалось подавать не позднее 10 дней с момента принятия решения первой инстанции независимо от наличия обжалования.

Также в документе указывается, что основанием для снятия кандидата с выборов не могут быть "очевидные" нарушения в поданных документах, о которых избирательная комиссия не известила кандидата.

Смотрите также:

  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 18:52

Атака на мундепов: чего боится Кремль. DW Новости (15.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Поиск внешнего врага": что в Германии думают о заявлении Путина о выборах в Госдуму (17.02.2021)  

Леонид Волков об аресте активов олигархов в ЕС, санкциях, протестах, выборах, Путине и Навальном  

Также по теме

Karikatur Sergey Elkin Verfassungsänderung in Russland

Комментарий: Три дня, изменившие выборы в России 21.07.2020

Концепция многодневного голосования в РФ с невероятной скоростью прошла путь от вброшенной в информационное поле идеи до принятого в трех чтениях законопроекта, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.

Реклама

Самые читаемые

Бомба (пока) не взорвалась: чем послание Путина удивило экспертов на Западе  

Тихановская: Дополнительная "защита" со стороны России Беларуси не нужна  

За какие садовые работы штрафуют в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW