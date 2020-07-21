Госдума отменила "день тишины" при многодневном голосовании

Государственная дума РФ отменила так называемый "день тишины" при проведении многодневного голосования. В четверг, 22 апреля, депутаты нижней палаты одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий предвыборную агитацию вплоть до начала первого дня выборов.

Агитация по-прежнему запрещена в дни голосования

При этом запрет на агитацию в дни голосованиясохраняется. Законопроект инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и внесен в Думу правительством РФ в августе 2020 года.

Еще одно изменение касается кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборы, и разрешает им обжаловать решение избиркома в суде в течение пяти дней после решения последней инстанции. Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующим конституции существовавший порядок, по которому судебный иск разрешалось подавать не позднее 10 дней с момента принятия решения первой инстанции независимо от наличия обжалования.

Также в документе указывается, что основанием для снятия кандидата с выборов не могут быть "очевидные" нарушения в поданных документах, о которых избирательная комиссия не известила кандидата.

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